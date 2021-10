In Haardt ist am ersten Advent-Wochenende wieder Weihnachtsmarkt. Nachdem der Haardter Advent im vergangenen Jahr den Einschränkungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, soll in diesem Jahr wieder gefeiert werden, teilte Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck am Mittwoch im Ortsbeirat mit.

Beginn des Haardter Advents ist schon am Donnerstag, 25. November, 17 Uhr, mit einer Aufführung des Stücks „Lotta feiert Weihnachten“ durch das Puppentheater Dornerei beim TuS Haardt. Rund um die Kirche ist ab Freitag, 26. November, der Standort des Haardter Advents, der in diesem Jahr gemeinsam vom Ort und von der Kirchengemeinde gestaltet wird. Das Gelände werde abgesperrt, Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene, Kinder unter zwölf Jahren sowie jeweils 25 Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, erläuterte Kerbeck. Durch diese 2Gplus-Regel werde es möglich, dass sich die Besucher beim Haardter Advent frei bewegen können und keine Masken tragen müssen, so die Ortsvorsteherin.

Wie Kerbeck informierte, sollen vor der Kirche zwei bis drei Holzhäuschen aufgestellt werden, an denen Essen und Getränke verkauft werden. Im Gemeindehaus sind Aktivitäten, wie Basteln von Adventskränzen, Backen für Kinder und eine Tombola, geplant. Eine Eisenbahn wird ebenfalls aufgebaut, und es wird Kaffee und Kuchen angeboten. In der Kirche werde es zudem kleine Konzerte geben, kündigte Kerbeck an.