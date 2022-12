Wasserrohrbrüche aufgrund des jüngsten Frosts halten die Einsatzteams der Stadtwerke Neustadt weiter in Atem. Nach mehreren Vorfällen am Wochenende und einem Rohrbruch am Mittwochmittag auf dem Marktplatz wird derzeit in der Amalienstraße nahe des Bahnübergangs Steingleis gearbeitet.

Wie Geschäftsführer Holger Mück auf Anfrage mitteilt, waren die Stadtwerke am Mittwoch kurz nach 20 Uhr über den Wasserrohrbruch informiert worden. Zunächst sei geprüft worden, wo das Wasser austrat, seit 22 Uhr sei die Durchfahrt Richtung Landauer Straße gesperrt. Um den Schaden zu beheben, sei bis 4 Uhr in der Früh gearbeitet worden. Mücks Dank galt dabei auch den Anwohnern, die den Lärm des Presslufthammers hätten ertragen müssen. Es seien keine Beschwerden eingegangen, so der Stadtwerke-Chef.

Auch privater Wasserschaden

Repariert wurde laut Mück nicht nur der Rohrbruch an einer Gussleitung aus dem Jahr 1961. Auch drei Hausanschlüsse hätten erneuert werden müssen. Zeitgleich habe es in einem anliegenden Haus einen Wasserschaden in einem oberen Stockwerk gegeben, dort sei das Wasser zur Tür hinausgelaufen.

Die Stadtwerke rechnen damit, dass die Arbeiten in der Amalienstraße bis gegen 15 Uhr beendet sind. Dabei werde auch die Straßenoberfläche wieder hergestellt, so Mück.