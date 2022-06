Ist das Vandalismus- und Abfallproblem am sogenannten Bermuda-Dreieck bei Haardt ernst oder nicht? Darüber scheiden sich ein wenig die Geister, wie unser Bericht in der Samstagausgabe dargelegt hatte. Der Haardter Rainer Nosbüsch hat indes keinen Zweifel und schickte uns dazu ein Foto von „Feierlichkeiten“ in der vergangenen Samstagnacht. Hinterlassen wurde nicht nur der Abfall, sondern auch ein mutwillig zerstörter Tisch. „Purer Vandalismus!“, kommentiert Nosbüsch diesen jüngsten Vorfall.