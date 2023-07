Andreas Rummel, Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt und Pfarrer an der Stiftskirche, ist sauer – und hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Der Anlass: Farbschmierereien, die seit der Nacht auf Mittwoch die Außenwand des Dekanats zur Sparkasse Rhein-Haardt hin „zieren“. Auch die Wand der Sparkasse wurde nicht verschont, indes schmückt sie nur ein sogenanntes Graffiti statt mehreren.

„Auf meinem Heimweg am Dienstagabend war noch alles in Ordnung“, so der Dekan. Am Mittwochmorgen indes habe er die Schmierereien mit Entsetzen registriert. Erst im Juni sei das gesamte Gebäude aufwendig saniert worden. Zwar habe der Hausmeister alles selbst gestrichen, doch sei die Farbe teuer. 8000 Euro habe das Dekanat in die denkmalgerechte Farbe investiert. Insofern hofft Rummel auf Hinweise von Zeugen, die in der Nacht von 11. auf 12. Juli vielleicht etwas beobachtet haben.

Die Ursprünge des Gebäudes in der Schütt 9 – einst Landschreiberei und Oberamtshaus – reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Bis ins 19. Jahrhundert erweitert, gilt das Ensemble heute als Zeugnis der historischen Bebauung in der südlichen Altstadt von Neustadt.