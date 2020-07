Mehrere Wochen fehlte das gute Stück, seit 23. Juli hat die Hambacher Weinstraße in Höhe von Hausnummer 95 wieder eine Fußgängerampel. Darüber hat die Stadtverwaltung am Donnerstag informiert. Das Vorgängermodell, dessen Steuergerät ausgefallen war, wurde komplett ersetzt. Die neue Anlage ist laut Stadt die modernste in Neustadt. Sie funktioniert per einer LED-Technik, bei der die Signale minimal Strom verbrauchen, und sie erfüllt den aktuell höchsten Sicherheitsstandard. Hinzu kommt ein Signal für Sehbehinderte, verbunden mit einem 24-Stunden-Betrieb. Den Zuschlag hatte für rund 15.000 Euro eine Firma aus Gaggenau erhalten. Bezahlt wurde sie vom Landesbetrieb Mobilität.