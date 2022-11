Wie im vergangenen Jahr beim Rizzi-Adventskalender wird die Bürgerstiftung Neustadt auch 2022 eine Sektedition mit Künstleretikett anbieten. Da der Adventskalender in diesem Jahr 24 Bildmotive von Annette Swoboda zeigt, hat die Kinderbuchillustratorin für das Etikett eine märchenhafte Ansicht mit der Neustadter Stiftskirche gestaltet. Gefüllt sind die Flaschen mit einem 2021er Rieslingsekt brut aus der Heim’schen Sektkellerei. Die Sekt-Edition ist auf 1000 Flaschen limitiert, alle Flaschen sind nummeriert, der Preis pro Flasche beträgt 12 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf kommt weiteren Projekten der Bürgerstiftung zugute. Erhältlich ist der Sekt in der Tourist-Infomation am Hetzelplatz, in der Swoboda-Ausstellung in der Villa Böhm (10. Dezember bis 8. Januar) sowie an allen Dezember-Samstagen von 10 bis 13 Uhr im Ausstellungspavillon von Gerhard Hofmann in der Landschreibereistraße am Klemmhof.