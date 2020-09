Ein Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwochabend informierte, sind er und ein ebenfalls positives Familienmitglied in Quarantäne. Die engen Kontaktpersonen an der Schule stehen bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt in Quarantäne, sie können sich am Freitag vom Gesundheitsamt testen lassen. Für allen anderen BBS-Schüler läuft der Unterricht normal weiter.

Darüber hinaus ist im Kreis Bad Dürkheim am Mittwoch eine Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Damit sind bislang 386 Menschen an Covid-19 erkrankt. In Neustadt ist die Anzahl der Fälle mit 158 stabil geblieben. Aktuell sind im Kreis 14 akute Infektionen bekannt, in Neustadt elf.

Auch im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gab es keine Veränderungen im Vergleich zum Vortag. Dort wurden bislang 289 Fälle gezählt.