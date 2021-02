Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat seit Montag elf neue Corona-Fälle gemeldet – acht im Landkreis und drei in Neustadt. Darüber hinaus gab es zwei weitere Todesfälle: In einem Grünstadter Seniorenheim starben eine über 80- und eine über 90-jährige Person im Zusammenhang mit Covid-19. Bislang sind damit 113 Corona-Infizierte im Kreis gestorben, in Neustadt 27. Acht Neuinfektionen kamen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau hinzu sowie fünf Todesfälle. Laut der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße handelt es sich um drei Senioren und zwei Seniorinnen. Insgesamt sind im Kreis und in der Stadt 120 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.