Trotz der Erhöhung des Verwarnungsgeldes von 20 auf 50 Euro für die Missachtung des Durchfahrtsverbotes im Elmsteiner Tal hat die Polizei Neustadt am Pfingstmontag in der Frankenecker Talstraße binnen 45 Minuten acht Motorradfahrer erwischt, die ohne Berechtigung unterwegs waren. Insgesamt wurden zwölf Fahrer kontrolliert. Es wurden Verwarnungsgelder erhoben. Die Polizei kündigt an, dass das Durchfahrtsverbot auch weiterhin kontrolliert wird.