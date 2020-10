Gleich neun neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt Bad Dürkheim für den Landkreis Bad Dürkheim am Donnerstag. Dort gibt es aktuell 26 aktive Infektionen. Bislang sind 409 Menschen an dem Virus erkrankt, wovon 371 wieder genesen sind. In Neustadt kam am Donnerstag eine Neuinfektion hinzu, dort leiden aktuell sieben Menschen an Corona. In der Stadt wurden bislang 162 Fälle gezählt – 153 Personen sind wieder gesund. Im Kreis Südliche Weinstraße sind drei neue Fälle hinzugekommen, insgesamt gab es bereits 204 Corona-Infektionen. 177 Erkrankte sind wieder genesen.