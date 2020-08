Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim zählt Stand Donnerstag, 12 Uhr, sieben neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag: fünf im Kreis Bad Dürkheim, zwei in Neustadt. Im Kreis sind somit acht aktive Infektionen bekannt, in der Stadt zwölf. Damit sind bislang 469 Personen positiv auf das Virus getestet worden – 338 im Landkreis und 131 in Neustadt, wovon 318 beziehungsweise 117 Menschen wieder gesund sind. Im Kreis sind zwölf Corona-Erkrankte gestorben, in Neustadt zwei.

Das Gesundheitsamt Landau - Südliche Weinstraße zählt vier Neuinfektionen mehr: drei in der Verbandsgemeinde Edenkoben, eine Neuinfektion in Landau. Im Landkreis sind bislang 241 positive Corona-Fälle gezählt worden. 223 Menschen sind wieder gesund, sechs sind dem Virus erlegen.