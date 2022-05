Nach der zweijährigen coronabedingten Zwangspause will Duttweiler zum regulären geselligen Dorfleben zurückkehren. Darüber hat Ortsvorsteher Kay Lützel am Dienstagabend mit dem Ortsbeirat gesprochen. „Wir werden unsere Kerwe ganz regulär feiern“, so Lützel. Sie finde vom 24. bis 28. Juni statt und beinhalte auch das Radrennen am Kerwemontag sowie ein Kulturprogramm vom Förderverein. Das Weinfest werde vom 5. bis 8. August über die Bühne gehen. An sich auch mit dem gewohnten Programm, allerdings entfalle der Dienstag als Festtag, „da zu wenige öffnen wollten“. Auch die Seniorennachmittage finden laut Lützel wieder statt: Am 12. Mai ist der erste Termin, und am 9. Juni gibt es ein Grillfest.