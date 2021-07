Eine Neuinfektion über das vergangene Wochenende ausgenommen, hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim in dieser Woche keinen neuen Corona-Fall gemeldet. Das macht sich auch bei der Inzidenz, der Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner, bemerkbar: Auch am Freitag stagnierte sie bei 1,9. Im Kreis Bad Dürkheim wurde seit Donnerstag ein neuer Fall gezählt. Dort lag die Inzidenz bei 18,1 (Donnerstag: 19,6). In der Stadt gibt es aktuell fünf aktive Infektionen, im Landkreis sind es 39.

Anders sieht es in der Südpfalz aus. Im Vergleich zum Vortag kamen dort neun Neuinfektionen im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau hinzu, wie die Kreisverwaltung in Landau mitteilte. Betroffen sind auch die Grundschule in Herxheim und die Kita Walsheim-Knöringen. Die Inzidenz lag im Kreis am Freitag bei 37,1 (Donnerstag: 32,6).