Bei Kampfmittelerkundungsarbeiten in einem Baugebiet in der Ortsmitte von Lachen-Speyerdorf ist am Donnerstag wieder ein Sprengmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Stadt Neustadt handelt es sich um eine Gewehrgranate, die vom Kampfmittelräumdienst am Sonntag, 28. Juni, um 11 Uhr am Ort entschärft werden soll.

Am Sonntagmorgen wird deshalb das Umfeld der Fundstelle in einem Radius von 300 Metern evakuiert. Welche Straßen und Hausnummern in dem Neustadter Ortsteil genau betroffen sind, wird derzeit von der Verwaltung ermittelt. Danach wird über die Medien sowie durch Flugblätter in die Briefkästen der betroffenen Haushalte informiert. Auf jeden Fall dabei ist das Alten- und Pflegeheim Haardtblick mit rund 100 Senioren. Diese werden am Sonntag in das Notkrankenhaus umziehen, das die Stadt in Lachen-Speyerdorf wegen der Corona-Pandemie unterhält.

Sicherheitsdienst kontrolliert

Die Fundstelle der Gewehrgranate ist weiträumig abgesperrt, zudem übernimmt ein Sicherheitsdienst die Bewachung. Am Donnerstagabend tagt die Technische Einsatzleitung der Stadt für den Katastrophenfall, um den Einsatz im Detail zu beraten.

Bei dem Grundstück handelt es sich um das künftige Wohngebiet „Am Jahnplatz“. Dort laufen die Erschließungsarbeiten durch den Eigentümer, die Firma Gerst Massivbau. Weil bekannt war, dass sich Altlasten im Boden befinden können, wird die Fläche parallel dazu von einem Spezialunternehmen auf Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Mit im Boot ist der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz. Vor einigen Tagen war bereits eine Leuchtrakete entdeckt worden.

