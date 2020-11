Nach der erfolgreichen ersten Auflage der Gutschein-Aktion im Frühjahr starten die Stadt Neustadt und die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) nun einen neuen Anlauf: Die Neustadter sind dazu aufgerufen, dem Lieblingsgeschäft oder der Lieblingsgastronomie in dieser schwierigen Zeit treu zu bleiben und Gutscheine bei ihnen zu kaufen.

Unter dem Motto „Globale Krise, lokal handeln“ hatte die Stadt in Zusammenarbeit mit der WEG sowie der Abteilung Stadtmarketing eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen. Binnen weniger Wochen wurden laut der Stadt rund 1000 Gutscheine im Wert von zirka 42.000 Euro verkauft. „Gerade in der aktuellen Situation sind Menschen imstande, gemeinsam Großes zu leisten und gemeinsam zu handeln. Deshalb gilt auch in der Weihnachtszeit: Freude schenken und dabei Gutes tun“, heißt es.

So funktioniert es

Über die Website können Geschenkgutscheine erworben werden. Gezahlt wird online oder per Vorkasse. Der NW-Gutschein wird dann im Anschluss per E-Mail zum Selbstausdrucken zugeschickt. Die Einnahmen fließen in voller Höhe an das ausgewählte Unternehmen. Die Zahlung der Bezahl-Gebühren übernimmt die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft.

Sofern der ausgewählte Betrieb vorübergehend geschlossen sein sollte und keinen Abhol- oder Lieferservice anbietet, kann der Gutschein nach der Wiedereröffnung dort eingelöst werden. Unternehmen können sich auch weiterhin hier anmelden.