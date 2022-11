Frauen würden in der Neustadter Fußgängerzone angeblich Rosen für die „Tafel“ Neustadt-Haßloch verkaufen. Darüber haben Passanten am Samstagmittag die Polizei informiert. Als eine Streife in der Innenstadt eintraf, waren die Rosenverkäuferinnen laut Polizeibericht aber verschwunden. Die Polizei Neustadt weist darauf hin, dass mögliche Spendensammlungen immer kritisch hinterfragt werden sollten. Dass es sich um Betrug handele, sei nie auszuschließen. Zeugen, die die Frauen genauer beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.