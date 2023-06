Um Bürgern sowie Gästen der Stadt die Möglichkeit zu geben, das künftige Landesgartenschaugelände kennenzulernen, bietet die Landesgartenschau 2027 gGmbH wieder einen kostenlosen Erkundungsrundgang an. Die Führung findet am Freitag, 23. Juni, von 16 bis 18 Uhr statt. Teilnehmer erhalten dabei Einblicke in die Planungen zur Landesgartenschau. So wird beispielsweise erläutert, was man sich unter einer Landesgartenschau vorzustellen hat und welche Ziele die Stadt Neustadt mit der Ausrichtung verfolgt. Außerdem wird über die anstehenden Vorhaben und die nächsten Arbeiten informiert. Da der Rundgang teils über unbefestigte Wege führt und auch bei Regen stattfindet, wird dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk dringend empfohlen. Treffpunkt ist der VfL-Parkplatz an der Deponie Haidmühle (Branchweilerhofstraße 125). Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail unter info-lgs@neustadt.eu unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist am 21. Juni um 12 Uhr.