Die Gebäude nahe des Baugebiets Am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf werden am Donnerstag, 13. August, evakuiert. Erneut wurde bei der Kampfmittelerkundung des rund 50.000 Quadratmeter großen Geländes etwas gefunden, vermutlich wieder eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Stadtverwaltung am Donnerstagabend mitteilte. Sie wird vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz am 13. August am Ort kontrolliert gesprengt.

Bereits am 28. Juni mussten Anwohner wegen eines Gewehrgranaten-Funds ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen war dabei auch das Seniorenheim Haardtblick. Laut Stadt kann diesmal höchstwahrscheinlich darauf verzichtet werden, die Bewohner ins nahe Corona-Notkrankenhaus zu bringen, da es mit Blick auf die neue Fundstelle nicht im vorgeschriebenen Evakuierungsradius von 300 Metern liege.

Gesprengt wird abends

Am 13. August gesprengt wird voraussichtlich um 20 Uhr. Bis dahin wird der Fundort bewacht. Die Gewehrgranate wurde der Stadt zufolge so gesichert, dass nichts passieren kann.

Über alle für Donnerstag nächster Woche geplanten Maßnahmen werde rechtzeitig informiert, heißt es weiter. Am Freitag tagt der Krisenstab der Stadtverwaltung, zudem wurde die technische Einsatzleitung der Stadt mit Feuerwehr, DRK und THW beauftragt, Räumung und Evakuierung vorzubereiten.