Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat am Freitag acht neue Corona-Fälle registriert: Im Landkreis DÜW sind sechs Menschen an Covid-19 erkrankt, in der Stadt Neustadt zwei Personen. Wie die Behörde mitteilt, sind dabei vier weitere Infektionen mit der britischen Virusvariante festgestellt worden. Somit sind in Neustadt bislang neun Fälle mit dieser Mutante nachgewiesen worden, im Landkreis Bad Dürkheim sind es 19.

Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau hat vier neue Corona-Infektionen an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. Das teilt das dafür zuständige Gesundheitsamt mit. In der Südpfalz sind drei weitere Menschen gestorben, deren Tod in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.