Nach langer Corona-Pause gibt es wieder die Stiftungssuppe. Erstmals am Freitag, 9. September, startet um 12 Uhr im barrierefreien kleinen Saal der Bürgerstiftung in der Langgasse 66 die Ausgabe. Bei der Stiftungssuppe gibt es nicht nur ein kostenloses Mittagessen, sondern Gemeinschaft und nette Gespräche. Willkommen sind alle, die sich in angenehmer Atmosphäre treffen wollen. Unterstützt wird die Stiftungssuppe vom Haßlocher Einzelhandel und zahlreichen Gastronomen, die aus gespendeten Zutaten Eintöpfe kochen. Bis sich ein ausreichend großes Team gefunden hat, soll es die Stiftungssuppe alle 14 Tage geben. Die Organisatorinnen freuen sich über freiwillige Helferinnen und Helfer, die das Projekt unterstützen. Informationen gib es bei Pia Werner, Telefon 06324 2909, E-Mail pia-werner@t-online.de.