Florian Wiedemann, Betreiber des Restaurants „Oscar’s“ beim Kino Cineplex, betont, dass er sich nicht sofort aus dem Lokal zurückziehen werde. Wir hatten darüber berichtet, dass Frank Noreiks, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert, einen neuen Wirt für das „Oscar’s“ sucht. Richtig sei, so Wiedemann, dass er seine Anteile an der Cineplex Gastro GmbH verkaufen wolle. Er wolle sich zurückziehen, sobald ein neuer Gesellschafter gefunden sei. Bis dahin werde er sich aber wie gewohnt um das „Oscar’s“ kümmern und dieses öffnen, betont Wiedemann: „Ich möchte schon nächste Woche öffnen, wenn es die Zahlen zulassen.“ Dass er die Anteile verkaufen wolle, bedeute nicht, dass er sich umgehend als Betreiber des Lokals zurückziehen wolle, betont Wiedemann. Noreiks bestätigt dies: Das Lokal werde vor dem Kino aufmachen. Unabhängig davon werde die Nachfolgesuche fortgeführt. In unserem ersten Artikel stand die Nachfolgesuche im Mittelpunkt. Korrigieren müssen wir uns in der ursprünglichen Formulierung, dass das Lokal wieder öffne, sobald ein neuer Pächter gefunden sei. Das stimmt so nicht. Richtig ist, was Wiedemann und Noreiks am Donnerstag sagen: Das „Oscar’s“ öffnet, sobald es die Rahmenbedingungen zulassen.