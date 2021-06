Am letzten Montag war in der RHEINPFALZ der Spruch zum Tag vom Astrophysiker Stephen Hawking: „Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“ Gleichzeitig waren am Wochenende viele Kundgebungen von Klimaschutzgruppen und Unterschriftenaktionen zu den Klimabeschlüssen der Bundesregierung. Und es gab Kundgebungen im Zusammenhang mit den Problemen der Menschen auf der Flucht – auch in Neustadt.

Es gibt so viel Wandel, der gestaltet werden will. Dabei sind die Ansätze sehr verschieden. Einige ducken sich, weil ihnen das alles zu hoch ist. Andere wollen, dass alles wieder so wird, wie es war. Und wieder andere machen einfach weiter so – in der Hoffnung, dass wir die Folgen irgendwie in den Griff bekommen.

Und der Klimawandel?

Der Spruch von Hawking kann in beide Richtungen gedeutet werden. In der Sicht von Menschen wie Donald Trump kommt der Klimawandel sowieso, und es ist Intelligenz, damit umzugehen und die Folgen zu gestalten. In der Sicht vieler Initiativen und Aktivisten ist es Intelligenz, das Verhalten so zu verändern und zu handeln, dass es gar nicht erst so weit kommt oder die Folgen gemildert werden – es ist am besten, es bleibt alles bei den gewohnten klimatischen Verhältnissen. Also geht die Kraft und Aktion in verschiedene Richtungen nach dem alten Motto: „Die Energie folgt der Aufmerksamkeit.“

Am letzten Sonntag habe ich noch einen dritten Weg gehört. Zur Kerwe in Königsbach war ein Gottesdienst an der Klausenkapelle im Wald. Pfarrer Thomas Klein von Gimmeldingen nahm in seiner Ansprache den Heiligen Franziskus zum Vorbild mit seinem Sonnengesang. Franziskus zeigt eine Haltung der Liebe und Ehrfurcht zu allen Geschöpfen und nennt sie Bruder Feuer, Schwester Wasser, Mutter Erde. Eine liebende Beziehung verändert den Blick und den Umgang – egal ob zur Natur, zu Mitmenschen, oder zu mir selbst.

Pfarrer Benno Riether (61) ist Kooperator in der Pfarrei Teresa von Avila, Neustadt.