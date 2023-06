Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Bioweingut Mohr-Gutting in Duttweiler versteht sich als klassischer Familienbetrieb. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Es gibt einige Besonderheiten. Simone Gutting erklärt, warum nun auch noch Zukunftsweine ins Spiel kommen.

Simone Gutting führt den Betrieb in der Dudostraße in Duttweiler mit ihrem Mann nun in der dritten Generation. 16,5 Hektar Weinberge werden bewirtschaftet. Der Doppelname hat einen einfachen Grund,