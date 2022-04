Mit ihrem Antrag auf kostenfreie Windelsäcke für Haushalte mit pflegebedürftigen Personen oder Kleinkindern ist die HLL im Sozialausschuss gescheitert. Am kommenden Freitag, 8. April, will sie von 11 bis 13 Uhr im Sanitätshaus Luttermann 50 Säcke verschenken und eine Bedarfsabfrage starten.

Im Juni 2021 hatte sich der Sozialausschuss mehrheitlich gegen den Vorschlag der Haßlocher Liste entschieden: Die HLL vertritt die Meinung, dass gerade durch Erwachsenenwindeln das Abfallvolumen stark steige und das „erhebliche Mehrkosten“ verursache. Deswegen stellte die Fraktion zunächst einen Antrag, nach dem die Verwaltung prüfen sollte, in Haßloch nach Absprache mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises (AWB) Windelsäcke für die betroffenen Personengruppen zur Verfügung zu stellen.

Der Landkreis Bad Dürkheim hatte allerdings damals betont, dass „solche Windelsäcke nicht über den Gebührenhaushalt des AWB finanziert werden können“, denn es sei „rechtliche Vorgabe“, dass mit den Gebühren „alle im Kreis gleich behandelt werden müssen“.

Abfallsäcke für Bedürftige

Nun möchte die HLL einen neuen Anlauf unternehmen, „um Familien mit großem Abfallaufkommen zu entlasten“, wie Anna Krämer für die Fraktion ankündigt. Die HLL wolle noch immer „Familien mit Kleinkindern bis zu drei Jahren sowie Personen mit Inkontinenz durch das Angebot kostenloser Windelsäcke unterstützen“. Zudem habe sie sich das Ziel gesetzt, den Restmüllsack des AWB als kostenpflichtige Alternative bekannter zu machen. Dieses die Abholung per Restmülltonne ergänzende Produkt können Bürger laut Krämer bei der Gemeinde im Bürgerbüro für je vier Euro erwerben, inklusive Sammel- und Entsorgungskosten.

Nun möchte die Fraktion laut Krämer zuerst „ein sichtbares Zeichen für die Bürger setzen“. Deswegen verteile die HLL am Freitag, 8. April, von 11 bis 13 Uhr im Sanitätshaus Luttermann in der Langgasse 68 kostenfrei 50 Restmüllsäcke, die sie für 200 Euro gekauft hat. Sie sollen im Geschäft an Familien mit nachweislich inkontinenten, pflegebedürftigen Patienten ausgegeben werden, erläutert Krämer – ein Sack pro Windelpaket. Vor dem Sanitätshaus will die HLL selbst weitere Säcke an Familien mit Wickelkindern verschenken.

Jedem Restmüllsack soll eine Karte für eine Abfrage über den Bedarfsumfang beiliegen, die betroffene Bürger laut Krämer auch direkt online der HLL mitteilen können. „Sollte ein erhöhter Bedarf ermittelt werden, wollen wir einen neuen Antrag stellen“, kündigt Anna Krämer an. Des Weiteren hat die Fraktion beantragt, dem „Willkommenspaket“ der Gemeinde für Eltern mit Baby einmalig fünf Restmüllsäcke per Gutschein und bedruckte Lätzchen beizufügen.

Info

Alle Fragen zu ihrer „Windelsack“-Aktion und den nötigen Nachweisen beantwortet die HLL per E-Mail kontakt@hasslocher-liste.de.