Für Selbstständige geht es im Lockdown ums nackte Überleben. Wird er jetzt verlängert, fehlen weiterhin die Einnahmen. Und die Entschädigung vom Staat lässt teilweise auf sich warten. Wie sich Neustadter Betriebe über Wasser halten.

Marco Zimmerer führt seit 2007 das Schuhzimmer in der Neustadter Hauptstraße. Wenn sich der 39-Jährige das Wetter anschaut, mache ihn das traurig. Er hätte in diesem Winter mehr Einnahmen erzielen können als in den Vorjahren, ist er überzeugt. Die Kunden hätten mehr Bedarf an Stiefeln gehabt. „Ich schätze, dass ich bis zu 90 Prozent der Waren verkauft hätte. Stattdessen habe ich etwa nur die Hälfte vertreiben können“, sagt Zimmerer. Und doch ist das aus Sicht der Politiker anscheinend genug, damit der Einzelhändler für die staatlichen Hilfsgelder nicht infrage kommt.

Wie Zimmerer berichtet, müsste er Umsatzeinbußen von knapp 30 Prozent haben, um die Dezember- beziehungsweise Überbrückungshilfen beantragen zu können. Entschädigungen, die für die Verluste und zur Abdeckung der Fixkosten vorgesehen sind. „Ich liege knapp unter der Grenze“, sagt der Unternehmer.

Noch keine Hilfen beantragt

Für den Monat Januar habe er noch keine finanzielle Unterstützung beantragt. „Ich will nicht Gefahr laufen, Gelder überwiesen zu bekommen, die ich später vielleicht zurückzahlen muss. Es ändern sich ständig die Kriterien, wer wann den Zuschuss erhält.“ Was ihn auch stört, ist die Verpflichtung, die Hilfen über einen prüfenden Dritten, etwa einen Steuerberater, anfragen zu müssen. „Das wäre zwar ohnehin nötig, weil das Verfahren zu kompliziert ist. Aber ich muss schätzungsweise 800 Euro zahlen, um den Antrag loszuschicken, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt.“

Seit Beginn der Corona-Krise habe er auf Rücklagen in Höhe von einem mittleren bis höheren fünfstelligen Betrag zurückgegriffen. Auf Geld, das er für die Altersvorsorge und für schlechtere Zeiten beiseitegelegt hatte. Je länger die Durststrecke dauere, umso mehr zehre es an den Kräften.

Lieferanten als persönliche Corona-Helfer

Er habe zumindest das Glück, dass sein Vermieter ihm entgegengekommen ist und die monatliche Pacht reduziert hat, sagt Zimmerer. Auch die Lieferanten bezeichnet der Neustadter als seine persönlichen Corona-Hilfen. „Ich muss Waren für die nächsten Jahreszeiten kaufen.“ Damit er sich das überhaupt leisten kann, bieten manche Betriebe ihre Produkte zu rabattierten Preisen an, andere verlängern die Zahlungsfrist.

„Ich will nichts geschenkt haben“, sagt Zimmerer. Aber es könne nicht nach Außen das Bild vermittelt werden, dass genug Geld da sei, um die Unternehmer zu unterstützen, praktisch aber kaum etwas ankomme. „Im Frühjahr war es einfacher, da habe ich die Corona-Soforthilfeunkompliziert erhalten. Auch was das Kurzarbeitergeld betrifft, habe ich nichts zu bemängeln“, sagt Zimmerer.

Einzelhändler spricht von katastrophaler Lage

Harald Hoffmann, Inhaber des auf Sportschuhe und -bekleidung spezialisierten Geschäfts „Der Sportladen“ in der Hauptstraße, spricht von einer „katastrophalen Lage“, die für viele Neustadter Einzelhändler das Aus bedeuten werde. Er selbst zehrt von seinen Rücklagen. Von den Dezemberhilfen hat er noch keinen Cent gesehen. Wie ihm sein Steuerberater mitteilte, hätten die Behörden bislang noch nicht einmal die dafür nötigen Formulare bereitgestellt. „Und selbst wenn ich einen Teil von meinen Kosten ersetzt bekomme, habe ich immer noch nichts verdient, um mein Brot beim Bäcker zu bezahlen.“

Hoffmann steht vor dem Problem, dass gerade jetzt die im Sommer georderte Ware bei ihm eintrifft und bezahlt werden muss. Dabei ist das Lager noch voll mit Winterware, die er nicht mehr loswerde. Bei Schuhen sei die Lage nicht ganz so dramatisch, weil die nicht ganz so saisonabhängig sind, aber die Winterbekleidung kann er nicht für ein paar Monate zurücklegen. Nicht zuletzt, weil die Markenhersteller ihre Macht ausnutzten und jemanden, der nicht bestellt, schnell die Kundennummer entzögen.

Gnadenloser Lockdown als Alternative

Der hauseigene Internetshop sei in dieser Lage nicht mehr als „ein Tropfen auf den heißen Stein“, denn: „Die Leute wollen die Sachen anfassen“, sagt Hoffmann. Er fordert eine richtige Entschädigung, die auch entgangene Einnahmen berücksichtigt. Alternativ einen kurzen, aber dafür „gnadenlosen“ Lockdown, der dann zum Beispiel auch den Online-Riesen Amazon betreffen müsste. Als Fachhändler würde es ihm bei seinen 180 Quadratmetern Verkaufsfläche auch schon helfen, wenn er jeweils nur einen Kunden einlassen dürfte.

Allgemein findet Hoffmann, dass die Folgen der Pandemie auf zu wenigen Rücken abgeladen würden. Auf Neustadt sieht er eine Pleitewelle zukommen. Von etlichen Kollegen habe er gehört, dass sie kurz vor der Insolvenz stehen. Das betreffe alle Branchen – von der Mode bis zum Friseur.

Zuschüsse auf Konto eingegangen

Daniel Simon, Inhaber des indischen Spezialitätenrestaurants „Maharaja“ in Winzingen, ist erstaunlich gut gelaunt, obwohl er schon seit November keine Gäste mehr im Lokal empfangen darf. „Sie haben einen guten Tag erwischt“, sagt er lachend und berichtet, dass gerade die erste Abschlagszahlung vom Bund auf seinem Konto eingegangen sei. „Jetzt kann ich wenigstens mein Personal bezahlen.“ Simon beschäftigt in seinem Familienbetrieb zwei indische Köche, die mit Vier-Jahres-Arbeitsvisum in Deutschland leben und für die er sich besonders verantwortlich fühlt. Deshalb stocke er ihnen das Kurzarbeitergeld auf, obwohl die Situation „finanziell sehr schwierig“ für ihn sei.

Allein für Dezember hat der Gastronom ein Minus von 70 Prozent errechnet. Im Januar blieb es noch ruhiger. Der Straßenverkauf und der Lieferservice, den er eingerichtet hat, erfahren zwar Zuspruch, reißen die Verluste aber nicht raus. Zum Glück sei es in der Zeit zwischen dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und dem derzeitigen gut gelaufen. Daraus nährt er die Hoffnung, dass die Kunden in großer Zahl wiederkommen werden. „Wenn der Lockdown vorbei ist, wollen die Leute raus – darauf setze ich.“ Zwar habe auch er sich in dunklen Momenten die Frage gestellt, ob es überhaupt weitergeht. „Aber wir haben es jetzt ein Jahr lang geschafft, uns über Wasser zu halten, jetzt schaffen wir das auch noch“. Bis dahin müssen eben die Ersparnisse reichen, die er sich seit der Eröffnung seines Restaurants 2017 erarbeitet hat.