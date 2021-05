Rund 100 Trauerfeiern begleitet Vera Mathäß im Jahr. Zudem kümmert sich die Duttweilerin ehrenamtlich um Kinder, deren Eltern schwer erkrankt sind. Wie es ihr gelingt, in schweren Stunden jedes Mal die richtigen Worte des Abschieds zu finden.

Vera Mathäß steht Angehörigen gewöhnlich in der Zeit nach einem Trauerfall zur Seite. Sie hilft bei der Organisation der Beerdigung und findet als Trauerrednerin die passenden Worte, um den Verstorbenen im Beisein seiner Familie und Freunde auf seinem letzten Weg zu verabschieden. Im Sommer jedoch war es eine ganz andere Zeremonie, die sie begleiten durfte.

Die 56-jährige Duttweilerin führte erstmals ein Neustadter Paar in den Hafen der Ehe. Für Mathäß völliges Neuland. „Die Traurede war natürlich einfacher als eine Beerdigung. Alle sind schon positiv gestimmt. Aber auch da war es mir wichtig, das Paar ein Stück zu begleiten und möglichst viel von den Menschen zu erfahren“, erinnert sie sich.

Mit Bildhauer verheiratet

Mathäß war schon immer Menschen zugewandt. Nach ihrer Ausbildung als Erzieherin sattelte sie eine Ausbildung als Logopädin drauf und arbeitete danach 27 Jahre im Frühförderzentrum St. Paulusstift in Landau. Über Umwege, besser gesagt über ihren Mann, den Bildhauer Bernhard Mathäß, kam zu ihrem heutigen Beruf.

Michael Beil vom gleichnamigen Bestattungsinstitut in Neustadt fragte sie, ob sie die Außenstelle des Unternehmens in Duttweiler führen möchte. Mathäß schickte ihn anfangs weg. „Ich fragte mich damals, was ich denn mit dem Thema Beerdigungen zu tun haben sollte“, erinnert sich Mathäß. Doch dann nahm sie das Angebot an.

Wieso das Alter des Verstorbenen eine Rolle spielt

Als vor einigen Jahren ein Trauerredner ausfiel, übernahm Mathäß dann auch diese Aufgabe. Dabei merkte sie, dass es durchaus Parallelen zu ihrem Beruf als Sprachtherapeutin gibt. „Als Logopädin bringe ich Menschen zur Sprache, bei Trauerfällen bringe ich das Leben zur Sprache“, bringt es die Duttweilerin auf den Punkt. In beiden Tätigkeiten gehe es um die Persönlichkeit, um den Kern des jeweiligen Menschen und um seine Angehörigen.

Seit zwei Jahren kümmert sich Mathäß hauptberuflich um Trauernde. Zudem kümmert sie sich ehrenamtlich um die Begleitung von Kindern, deren Eltern schwer erkrankt sind, und führt eine Trauergruppe für sie. Dabei bekomme sie unzählige Schicksale mit.

„Ich bin in diesen Gesprächen immer sofort mittendrin in einer zutiefst emotionalen Situation“, sagt Mathäß. Entscheidend sei unter anderem das Alter der Verstorbenen. Bei hochbetagten Menschen sei der Tod ein Abschluss eines langen Lebens. Kam der Tod unerwartet oder handelt es sich um den Tod eines jungen Menschen, fallen die Familien in eine große Starre. Sie versuche dann, Freunde und Familie aufzufangen. Der Tod könne die Verbindung zu ihnen nicht zerstöre, sagt Mathäß. Es werde nur vom Körper des Betroffenen Abschied genommen, aber nicht von der Liebe zu ihm.

Gymnastische Übungen bei Trauerzeremonie

Mathäß betont, dass sie bei Trauerfeiern oft mit Pfarrern beider Konfessionen eng zusammenarbeite. Sie selbst sei evangelisch gewesen, vor kurzem jedoch zum katholischen Glauben konvertiert, mit dem sie allerdings schon früh Berührungspunkte hatte. Und zwar insbesondere zu jenem Zeitpunkt, als ihre Söhne Kommunion- beziehungsweise Firmunterricht hatten. „Ich merkte damals eine große Offenheit in der katholischen Gemeinde und machte eine Fortbildung beim Bistum Speyer zur Feier des Sterbesegens.“

Die Trauerreden der 56-Jährigen kennen fast kein Tabu. So hat sie bei der Beerdigung einer bekannten Neustadter Turnerin gymnastische Übungen eingebaut. Bei einer anderen Trauerfeier sprach sie über die Verstorbene aus Sicht ihres Hundes. „Wenn ich an den Trauerreden sitze, überlege ich an schon manchen Stellen, ob ich das wirklich so sagen kann.“ Wenn sie sich unsicher sei, bitte sie ihren Mann um Rat, gesteht Mathäß.

Rund 100 Trauerreden im Jahr

Mathäß greift auf keinen vorgefertigten Fragenkatalog zurück, wenn sie mit den Angehörigen zusammensitzt. „Ich kann nicht 08/15.“ Hat sie mit den Angehörigen gesprochen, trägt sie die Informationen einige Tage in ihrem Herzen, bevor sie sich an die Trauerrede macht. Auf rund 100 Texte komme sie im Jahr, praktisch zwei in der Woche.

Trotz all der Trauer um sie herum bleibt Mathäß positiv. „Ich fahre oft mit einem Lächeln nach Hause. Denn ich merke, dass die Angehörigen in der Trauer ein Gespür dafür bekommen, dass da noch etwas mehr ist, das wir nicht fassen können. Sogar, wenn die Menschen atheistisch eingestellt sind, sagen sie zu mir, dass ich für den Verstorbenen beten soll.“