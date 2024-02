Der Landkreis Bad Dürkheim hat schon vor zwei Jahren einen Scheck aus Mainz bekommen, mit dem er ein so genanntes Kreisentwicklungskonzept erarbeiten will. Das Ganze soll nicht (nur) vom Schreibtisch aus geschehen, sondern im Dialog mit den Menschen, die es betrifft. Deswegen will der Kreis die Bewohnerinnen und Bewohner an einen Tisch holen, um zu hören, was sie zu bestimmten Themen denken.

Die Leitfrage, die über dem mit 350.000 Euro gefördertem Projekt steht, ist: Wie soll die Zukunft des Kreises bis ins Jahr 2040 aussehen? Die Vorstellungen der Bürger sollen sich dann in dem Kreisentwicklungskonzept wiederfinden, das als Leitfaden für die nächsten Jahre zu lesen sein wird.

Ein entscheidender Teil des Konzepts ist nach Angaben der Kreisverwaltung, dass es nicht starr festgeschrieben wird, sondern anpassbar bleibt und auf aktuelle Entwicklungen, Trends und Krisen reagiert werden kann. Dem Ganzen liegen Daten zugrunde, die das Beratungsbüro Kokonsult zusammengetragen hat. In Workshops und Veranstaltungen für ausgewählte Interessensgruppen sei daraus bereits eine Analyse erstellt worden, die Trends in den Entwicklungen des Kreises aufzeigt, heißt es von der Verwaltung. Diese Ergebnisse sollen nun am Mittwoch beim Auftakt der Bürgerbeteiligung in Haßloch vorgestellt und diskutiert werden. Fünf „Zukunftsfelder“ stehen dabei im Fokus: Klimaanpassung, Tourismus, Naturschutz, moderner Wohn- und Arbeitsort und als zentrales verbindendes Element die Bildung. Über allem stehe das Motto: „Moderne Lernorte schaffen“. Bei dem Treffen in Haßloch wird es eine Ausstellung vor Ort zu den Themen geben.

Landrat: Ziel sind bessere Lebensbedingungen

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sagt: „Das Kreisentwicklungskonzept soll die Zukunft unseres Landkreises sichern und gestalten. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, die Wirtschaft zu stärken und den ländlichen Raum attraktiv zu halten.“ Das Konzept berücksichtige die Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen und setze auf eine nachhaltige Entwicklung, die Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit miteinbeziehe. Er ruft alle Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme am Prozess auf: „Bringen Sie sich mit Ihren Ideen ein, gemeinsam kommen wir zum besten Ergebnis.“

Termin

Interessierte sind eingeladen, bei der Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung am Mittwoch, 6. März, im Kulturviereck, Gillergasse 14, in Haßloch vorbeizukommen. Los geht es um 17.30 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Innenminister Michael Ebling (SPD) spricht ein Grußwort. Um Anmeldung (katharina.schneider@kreis-bad-duerkheim.de oder telefonisch unter 06322/961-1310) wird gebeten, Spontanbesucher sind aber ebenso willkommen. Im Anschluss an die Veranstaltung folgt eine Online-Bürgerumfrage, in der Zukunftsfragen zu den fünf Themenfeldern gestellt werden.