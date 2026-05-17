Die Zeiten sind unruhig, ein Angriff auf Deutschland scheint nicht völlig abwegig zu sein. Die Stadt Neustadt bereitet sich vor. Doch die Mithilfe der Bürger ist notwendig.

Es ist eine Gratwanderung, auf der sich Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) sieht. Er wolle den Menschen keine Angst machen, sagt er. Andererseits sei es auch nicht so, dass man sich angesichts der Weltlage keine Sorgen machen müsse. Das Szenario eines Angriffs auf die Bundesrepublik sei nach dem Ende des Kalten Krieges undenkbar gewesen. „Wir haben uns im ewigen Frieden gewähnt“, sagt Weigel und ergänzt, dass dadurch Fragen der zivilen Verteidigung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt worden seien.

Das zeigt sich auch daran, dass man in der Verwaltung im Bestreben, sich auf den Ernstfall vorzubereiten, auf Dokumente aus den 1970er Jahren gestoßen sei. Das erzählt Iris Kobel, die als Abteilungsleiterin für den Brand- und Katastrophenschutz ebenso zuständig ist wie für die zivile Verteidigung. Die Dokumente seien studiert worden, aber ihr Nutzen sei doch arg begrenzt, sagt Kobel. Zu viel habe sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert.

Die Verwaltung muss handlungsfähig bleiben

Weigel nimmt für sich in Anspruch, auf die geänderte Lage konsequent zu reagieren. So wurden in der Verwaltung vor ein paar Monaten zwei zusätzliche Stellen für die zivile Verteidigung besetzt. Doch was ist darunter überhaupt zu verstehen? „Die zivile Verteidigung umfasst alle nicht-militärischen Maßnahmen, um den Staat, die Bevölkerung und lebenswichtige Infrastruktur in Krisen- und Verteidigungsfällen zu schützen, zu versorgen und zu stützen“, wird die Aufgabe vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe definiert.

Kobel erläutert, es gehe darum, „dass die Verwaltung handlungsfähig bleibt“. Dafür müssten Fragen geklärt werden, wie beispielsweise Sozialhilfe ausgezahlt werden könne, wenn keine Computer mehr liefen. Es werde erarbeitet, wie man auf verschiedene Szenarien reagieren müsse, welche Priorisierung man dann vornehmen müsse. Klar: Im Ernstfall wird es darum gehen, die Daseinsfürsorge zu garantieren, etwa die Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen. nicht um das zügige Bearbeiten eines Bauantrags.

Die Bürger müssen mitziehen

Die Abteilungsleiterin macht deutlich, dass die zivile Verteidigung eine Aufgabe für die gesamte Verwaltung sei. Es sei nicht damit getan, dass die beiden neuen Kolleginnen dem nachgingen. Sie müssten vielmehr mit den unterschiedlichen Stellen der Stadt, mit den dortigen Fachleuten jeweils eigene Pläne entwickeln, um gut vorbereitet zu sein. Doch selbst wenn das alles klappe, sei das nicht ausreichend. „Eine Resilienz entsteht dann, wenn die Verwaltung und die Bürger vorbereitet sind“, sagt sie.

Die Bedeutung der Mithilfe durch die Bürger hebt auch Weigel hervor. Konkret ist damit gemeint, dass sich die Menschen mit einem möglichen Ernstfall befassen und sich ebenfalls vorbereiten. Weigel sagt, es gebe unterschiedliche Szenarien, zum Beispiel der Ausfall wichtiger Infrastruktur, etwa durch Sabotage oder einen Hackerangriff. Das sei nicht so weit hergeholt, findet der Oberbürgermeister und verweist darauf, dass Hackerangriffe oder auch mysteriöse Drohnenangriffe bereits regelmäßig vorkämen. Letztlich müsse man sich aber auch auf den Verteidigungsfall vorbereiten, also für den Fall eines militärischen Angriffs.

Wie sich die Bürger wappnen können, steht in einer Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, auf die Kobel verweist. Darin wird unter anderem erklärt, wie man Warnungen erhält, wie viel Essen und Trinken man bevorraten soll, wie man ohne Strom kocht und was ein Notgepäck enthalten sollte. Die Broschüre mit dem Titel „Vorsorgen für Krisen und Katastrophen“ lässt sich von der Webseite des Bundesamts herunterladen. Die Stadtverwaltung hat sie auch schon verteilt. Die Stadt werde auch weiterhin informieren, um die Bürger für das Thema zu sensibilisieren und zur Vorsorge zu animieren, sagt Kobel. Denn man könne nicht erwarten, dass in den ersten Tagen einer Krise die Versorgung mit Lebenswichtigem direkt funktioniere.

Austausch mit der Bundeswehr

Bei den Kommunen habe der Bund das Thema deutlich platziert, wie Weigel berichtet. Allerdings vermisst Neustadts Oberbürgermeister dabei die Unterstützung bei der Umsetzung – sowohl inhaltlicher als auch finanzieller Art. Da komme einfach zu wenig, es dauere zu lang. „Wir können bei dem Tempo nicht bleiben, da muss mehr Druck auf den Kessel“, fordert er.

Weigel selbst merkt immer wieder, dass sich die Zeiten geändert haben. So habe er plötzlich mit Dokumenten zu tun, die unter Geheimschutz stehen. Es gebe auch spezielle Infoveranstaltungen für Oberbürgermeister zur zivilen Verteidigung, und er steht häufiger mit der Bundeswehr im Austausch. Denn im Verteidigungsfall muss die zivil-militärische Zusammenarbeit klappen.

Doch ist das Bewusstsein für die neue Lage auch bei den Bürgern angekommen und werden sie im Falle eines Falles richtig reagieren? Weigel überlegt kurz, dann äußert er sich zuversichtlich. Bei der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass sich der Großteil der Bevölkerung im Ernstfall vernünftig, kooperativ und am Gemeinwohl orientiert verhalte, sagt er.