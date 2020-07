Manchmal denkt man, es mit einem Betrüger zu tun zu haben, und am Ende stellt sich dann doch alles ganz harmlos dar. So geschehen am Mittwoch in Neustadt. Im Böbig war ein „Pärchen“ unterwegs, das vor allem in einer geschlossenen Gruppe auf Facebook für mächtig viel Gesprächsstoff gesorgt hat. So wies eine Nutzerin des sozialen Mediums darauf hin, dass im Bayernviertel ein junges Paar von Haus zu Haus gehe, „angeblich von der Telekom“. „Wobei die Telekom meines Wissens keinen Vertriebsmitarbeiter im Außendienst hat. Also Vorsicht!!!“, warnte die Frau vor möglichen Betrügern.

Schließlich kommt es immer wieder vor, dass sich „falsche“ Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen, Stadtwerken oder anderen Firmen Zutritt zu Häusern und Wohnungen verschaffen. Die Trickbetrüger spähen die Umgebung dann für spätere Diebstähle aus, oder sie bestehlen die Bewohner direkt.

Polizei weiß zunächst von nichts

Nicht lange, und es reagieren weitere Nutzer auf die Warnung auf Facebook: Auch in der Hindenburgstraße und in der Branchweilerhofstraße sei das Paar gesichtet worden. Eine Anfrage bei der Neustadter Polizei bleibt zunächst ohne Ergebnis. „Wir wissen von nichts“, sagt Sprecher Stefan Molter. „Wir würden uns aber sehr darüber freuen, wenn die Leute kurz überlegen, bevor sie so etwas auf Facebook veröffentlichen und lieber erst die Polizei informieren. Dann können wir dem Ganzen nachgehen – und die Leute können es ja dann immer noch posten.“ Darauf weisen übrigens auch einige Facebook-Nutzer unter dem Beitrag hin.

Bei der Pressestelle der Telekom in Bonn nachgefragt, verspricht ein Sprecher, sich schlau zu machen und schnellstmöglich zu antworten. Noch während diese Presseanfrage läuft, meldet sich Polizeisprecher Molter in der Redaktion: Ein Anwohner habe sich Sorgen gemacht und der Polizei ein auffälliges Pärchen im Böbig gemeldet. Eine Polizeistreife trifft schließlich eine Frau und einen Mann in der Böhlstraße an und kontrolliert sie. Und siehe da: Die beiden können sich als Mitarbeiter der Telekom ausweisen. Sie waren offenbar unterwegs, um Neukunden zu werben. „Nichtsdestotrotz: Man sollte sich immer einen Ausweis zeigen lassen, wenn Mitarbeiter einer Firma an der Haustür klingeln – vor allem, wenn man gar kein Kunde bei dem entsprechenden Unternehmen ist“, rät Stefan Molter.

Beruhigender Anruf bei der Telekom

Ein Anruf zur Beruhigung bei der Telekom: Die Anfrage hat sich mehr oder minder in Wohlgefallen aufgelöst. „Das ist schön zu hören“, antwortet der Telekom-Sprecher erfreut. „Aber Sie bekommen trotzdem noch eine Stellungnahme von uns, damit der Vorgang auch sauber abgeschlossen ist. Wenn vielleicht auch nicht mehr am heutigen Mittwoch, sondern erst morgen.“