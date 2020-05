Der bei Partnerschaftstreffen immer beteiligte Übersetzer Sait Kont hat über seine in die Region bestehenden Kontakte erfahren, wie sich die Situation in Neustadts türkischer Partnerstadt Mersin mit dem Stadtteil Yenisehir während der Corona-Pandemie darstellt.

„Der Handelshafen, der als Umschlagplatz für Obst, Gemüse, Baumwolle, aber auch Maschinenerzeugnisse dient, ist sicher eines der großen Eintrittstore für Covid-19-Erkrankungen“, sagt Kont. Die Besatzungen der Schiffe, die aus aller Welt kämen, gingen an Land, umgekehrt müssten einheimische Hafenarbeiter die Schiffe betreten, um die Schiffe von der Ladung zu befreien.

Schulen mussten schließen

Noch Anfang April waren in Mersin weniger als 100 Infektionen und sehr wenige Todesfälle registriert. Doch auch dort stiegen die Zahlen in den darauffolgenden Wochen an. Wobei für Mersin keine aktuellen regionalen Zahlen zu erhalten sind, denn veröffentlicht werden nur die Infektionszahlen für das ganze Land.

Alle Schulen in der Türkei mussten schließen. Es wurde zwar versucht, Lerninhalte über E-Learning zu vermitteln. Das war aber nicht nur für Lehrer und Schüler eine Herausforderung , sondern bereitet den Eltern große Probleme.

Geldspenden aus dem In- und Ausland

Zu Beginn der Krise wurde für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren und für Über-65-Jährige eine generelle Ausgangssperre verhängt, die erst in den vergangenen Wochen langsam gelockert wurden. „Dazu kam noch eine generelle Ausgangssperre an den Wochenenden für alle, die keinen triftigen Grund hatten, das Haus zu verlassen“, weiß Kont zu berichten. Um einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu vermeiden, waren allerdings die meisten Geschäfte und Wirtschaftsbetriebe durchgängig geöffnet.

Die von der Regierung initiierte Hilfsaktion „Wir helfen uns selbst“ verteilt über eine staatliche Koordinierungsstelle Geldspenden aus dem In- und Ausland an Bedürftige. Auch zahlreiche private und kommunale Hilfsaktionen wurden gestartet, die mit Nahrungsmittelpaketen in Not geratene Menschen unterstützen. „So war auch der Bürgermeister Abdullah Özyigit auf der Webseite der Stadtverwaltung von Yenisehir zu sehen, wie er gemeinsam mit freiwilligen Helfern in einer Menschenkette Care-Pakete verteilte. Offensichtlich fanden die Pakete mit gespendeten Lebensmitteln und alltäglichen Verbrauchsgütern wie Waschmittel, Seife und Desinfektionsmittel zahlreiche dankbare Abnehmer“, berichtet Kont.