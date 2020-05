Manche Neustadter fragen sich, wie sich die Situation in ihrer chinesischen Partnerstadt Quanzhou mittlerweile entwickelt hat, wo das Coronavirus offiziell als besiegt gilt. Annie Yeh vom International Affairs Office erklärt: „Das Leben in Quanzhou ist heute im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie generell wieder normal.“

Trotzdem gibt es weiterhin strenge Verhaltensregeln im alltäglichen Leben. So sollen Menschenansammlungen und gemeinsames Essen vermieden werden. Gefordert wird zudem ein Mindestabstand von einem Meter zum jeweils Nächsten. Ein Mundschutz ist in sämtlichen Einrichtungen vorgeschrieben, etwa in Krankenhäusern, Kaufhäusern, Supermärkten und Büros. Darüber hinaus wird vor dem Betreten der Einrichtungen die Temperatur der Besucher gemessen. Wer ins Restaurant möchte, muss sich mit Namen und Kontaktdaten anmelden.

Noch kein regulärer Schul- und Kitabetrieb

„Generell kann man sagen, dass in Gaststätten nur die Hälfte der Anzahl an Gästen zulässig ist wie vor der Krise. Es wird zudem dazu geraten, Essen lieber vorzubestellen und abzuholen, um es mit nach Hause zu nehmen“, berichtet Yeh. Großveranstaltungen sind noch nicht wieder erlaubt. Die Situation in Schulen und Kindergärten ist auch in Quanzhou noch nicht wieder im regulären Betrieb.

Reisen innerhalb Chinas sind dagegen wieder möglich. Allerdings muss vor jeder Reise ein QR-Code angefordert werden, der Auskunft über den gesundheitlichen Status des Nutzers gibt. Das geschieht über eine App auf dem Mobiltelefon, die mit dem staatlichen Gesundheitssystem verbunden ist. Bei Reisen mit Schnellzügen und Flugzeugen wird eine Gesundheitserklärung ausgefüllt. Auslandsreisen sind zwar unter den bekannten Risiken möglich, aber schwierig, da immer noch viele internationale Flüge reduziert sind.

Mehr Bestellungen im Internet

Was haben die Bürger Quanzhous in ihrem Alltagsleben nach der Corona-Krise verändert? Annie Yeh zählt einige Verhaltensweisen auf: „Häufigeres Händewaschen und das häufige Lüften der Wohnung gehören auf jeden Fall dazu.“ Außerdem werden in Quanzhou häufiger Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs über den Onlinehandel bestellt. Auch Mahlzeiten werden eher mit nach Hause genommen oder online geordert, als sie vor Ort zu verzehren. Die Rechnung wird vorwiegend mit einer Bezahlmethode über Handy beglichen. Termine beim Arzt werden ebenso vorher online gebucht wie Museums- oder Bibliotheksbesuche.