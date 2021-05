Die Pläne für das Gewerbegebiet „Lange Strahläcker“ auf Lachen-Speyerdorfer Gemarkung nehmen langsam Fahrt auf. Weil östlich von Neustadt künftig mit mehr Verkehr zu rechnen ist, soll der Kreisel verändert werden. Und dann ist da noch der Wunsch nach einem Kleeblatt.

Drei Unternehmen werden sich im geplanten Gewerbegebiet zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf, südlich des Decathlon-Markts, ansiedeln: Hornbach, das Mercedes-Autohaus Falter und das Quartier Christ. Wobei der Obst- und Gemüseanbau Christ dort bereits Spargel anbaut. „Wir unterstützen die Pläne der Stadt, dort ein neues Gewerbegebiet zu bauen“, betont Ralf Christ. Er und sein Mann Dirk könnten sich aber durchaus vorstellen, ihre 10.000 Quadratmeter Fläche an einen Investor zu veräußern.

Angesprochen auf ihre Pläne, spricht die Hornbach Immobilien AG von einer Baustoffhandlung als Niederlassung der Hornbach Baustoff Union GmbH (HBU). Deren Verwaltung ist bereits im nahe gelegenen Quartier Hornbach ansässig.

Das Autohaus Falter möchte sich vergrößern. Vom jetzigen, zirka 17.000 Quadratmeter großen Standort in der Branchweilerhofstraße, auf dann 23.000 Quadratmeter. Das teilt Geschäftsführer Jürgen Schollmeier mit. Das jetzige Gebäude entspreche nicht den aktuellen Vorgaben, die sich vor allem durch die Digitalisierung und den Trend hin zu Elektrofahrzeugen ergeben hätten.

Neue Entwässerungsanlage

Ursprünglich waren die „Langen Strahläcker“ als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen, weshalb sie nicht gewerblich genutzt werden durften. Um dies möglich zu machen, beschloss der Stadtrat im Oktober 2019, einen Teil des Flächennutzungsplans sowie den Bebauungsplan zu ändern. Die Pläne müssen nun – nach einigen Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – angepasst werden. Darüber entscheidet der Stadtrat in seiner Video-Sitzung am Dienstag. Danach hat die Öffentlichkeit erneut die Chance, sich zu den Plänen zu äußern.

Doch was muss geändert werden? Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) etwa hat moniert, dass eine öffentliche Entwässerungsanlage in den Plänen fehlt. Die gemeinsame Lösung von ESN, Stadt und Investor: Das Schmutzwasser soll über einen neu verlegten Kanal zu einem neuen Hebewerk im Norden fließen. Von dort aus wird es noch einmal weiter nach Norden geleitet, in den Schmutzwasserkanal im Wendehammer der Joseph-Monier-Straße.

LBM: Kreisel stößt an Grenzen

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer hingegen sieht die zu erwartende Situation an der Kreisverkehrsanlage Bundesstraße 39/Louis-Escande-Straße kritisch. Der Kreisel komme schon jetzt zu Stoßzeiten an seine Grenzen. Weil durch das neue Gewerbegebiet mit mehr Verkehr zu rechnen sei, verschlechtere sich die Leistungsfähigkeit – auch nach dessen Ertüchtigung. Ein vom LBM gefordertes und von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten besagt allerdings, dass der sanierte Kreisel durchaus leistungsfähig sein wird. Saniert bedeutet: Es soll ein Bypass neben dem Kreisel entstehen, von der B39 aus Richtung Speyer kommend in die Louis-Escande-Straße. Ähnlich dem neben dem Globus-Kreisel. Damit würde der Verkehr ins neue Gewerbegebiet von der eigentlichen Kreisanlage abgeleitet.

Doch sowohl die Stadtverwaltung als auch die Stadtpolitik sind sich einig, dass ein Bypass auf Dauer nicht reicht. „Schon jetzt stehen die Autos teilweise bis auf den Verzögerungsstreifen der Autobahn“, merkte Friderike Graebert (Grüne) jüngst im Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss an. Laut Baudezernent Bernhard Adams empfiehlt die Stadt den zuständigen Behörden, an eine sogenannte Kleeblatt-Lösung zu denken und dahingehend konkrete Schritte einzuleiten. Eine Idee, die im Bauausschuss Zustimmung fand.

Kleeblatt würde A65 mit B39 verbinden

Ein Kleeblatt im Straßenverkehr ist ein Knotenpunkt wie etwa ein Autobahnkreuz. Im Fall Neustadt würde es die A65 mit der B39 verbinden. Neben der Entlastung der Bundesstraße erhofft sich die Stadt auch ein einfacheres Linksabbiegen von der A65 kommend auf die B39 Richtung Speyer, sagt Konstantin Boltenhagen, Abteilungsleiter Tiefbau, auf Anfrage. Ob ein solches Kleeblatt an der A65 realisiert wird, entscheidet nach Angaben des LBM die seit 1. Januar zuständige Autobahn GmbH. Die wiederum benötigt Zahlen von der Stadt dazu, wie viele Fahrzeuge auf den betroffenen Strecken unterwegs sein werden, wenn das neue Gewerbegebiet erst einmal fertig ist.

Stellt sich dann heraus, dass ein Kleeblatt sinnvoll oder notwendig ist, dauert laut LBM allein der Planungs- und Genehmigungszeitraum mehrere Jahre. Die Kosten dürften im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen.