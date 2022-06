Wie können Senioren Stürze vermeiden und sich fit halten? Darum geht es vom 13. bis 15. Juni bei einer Veranstaltungsreihe der Gemeindeschwester plus.

Bei der Gemeindeschwester plus handelt es sich um ein Projekt des Landes Rheinland-Pfalz. Ziel ist, ein Angebot zu machen, um betagten, aber noch nicht pflegebedürftigen Menschen ab 80 Jahren durch Beratung und Unterstützung dabei zu helfen, weiterhin ihr eigenständiges Leben zu führen. Seit April 2020 ist Stephanie Rößler auf einer ganzen Stelle als Gemeindeschwester plus eine zentrale Ansprechpartnerin für alle Senioren über 80 Jahre in Neustadt und Maikammer.

Aus dem Programm der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ gibt es nun auch in Neustadt und Maikammer drei Angebote. Denn besonders Menschen im höheren Alter müssten etwas für Beweglichkeit, Kraft und Koordination tun, um die eigene Mobilität zu erhalten, so die Gemeindeschwester plus. Mindestens genauso wichtig sei es, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Kommende Woche bekommen Interessierte daher Informationen über gutes Schuhwerk und den Umgang mit Hilfsmitteln. Außerdem gibt es Tipps für Bewegungsübungen zur Verbesserung der Kraft und des Gleichgewichts. Neben zwei Vorträgen zum Thema Sturzprophylaxe steht ein Spaziergang an: