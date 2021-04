Fernunterricht statt Präsenz in der Klasse: Seit knapp einer Woche lernen Kinder und Jugendliche den Schulstoff wieder ausschließlich am heimischen Schreibtisch. Die Erfahrungen sind unterschiedlich, weil die Einrichtungen verschiedene Systeme nutzen. Was gut läuft und woran es noch hängt.

Die Neustadter Schulen nutzen während des zweiten Lockdowns unterschiedliche Kommunikationskanäle und Lernplattformen, um den Kindern und Jugendlichen den Schulstoff zu vermitteln. Die Erfahrungen mit den technischen Systemen und Programmen, die sie ausgewählt haben, sind unterschiedlich. Das weiß Lydia Mersch ganz gut. Sie hat fünf Kinder, die verschiedene Einrichtungen besuchen – und dementsprechend den Schullalltag im Lockdown anders erleben.

Zwei Kinder der Neustadterin sind in der Eichendorffschule. Dort laufe die Lernplattform einwandfrei, Online-Unterricht gebe es in Kleingruppen, „wenn die Technik funktioniert“, wie Mersch berichtet. Zwei ihrer Kinder sind am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG). „Dort ist Sdui, die Kommunikationsplattform, überlastet. Nach 21 Uhr sind Aufträge immer noch nicht abrufbar“, erzählt die Neustadterin, die Mitglied des regionalen Elternbeirats ist. Der älteste Sohn besucht die Oberstufe des Technischen Gymnasiums. Das Fazit der Mutter, wenn sie alle Programme vergleicht: „Es ist viel Luft nach oben. Die Lernplattformen sind nicht für das Online-Lernen ausgelegt. Wenn im Haushalt zudem mehrere Kinder auf die Systeme gleichzeitig zugreifen müssen, bricht die Internetleitung zusammen.“

Andrea Sasse hat Einblick, wie es an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus läuft. Ihr Sohn geht dort auf die Schule: „Ich muss zur Zeit die Aufgabe eines Schulbegleiters übernehmen.“ Glücklicherweise seien schon vor Ende der Ferien Arbeitsaufträge ins Netz gestellt worden. „Es gab allerdings am Anfang eine Überlastung der Moodle-Plattform. Der zusätzliche Messenger der Lehrer verlief dafür einwandfrei, die Lehrer antworten schnell und konstruktiv“, sagt die Mutter.

Womit die Grundschüler zu kämpfen haben

Zwei Eltern, zwei unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen. Was aber berichten die Rektoren der unterschiedlichen Schulformen? Rektorin Karin Hochlechner erklärt, wie es an der Neustadter Ostschule läuft: „Die Eltern sollen die Aufgabenpakete bei uns an der Schule abholen, allerdings machen das nicht alle.“ Doch was passiert dann? „Die Lehrkräfte fahren dann zu den Haushalten und werfen die Blätter in die Briefkästen.“

Kinder ohne oder mit wenig Deutschkenntnissen werden auch während des Lockdowns zeitweise in der Einrichtung unterrichtet. Derzeit besuchen 35 Mädchen und Jungen die Notgruppen in der Grundschule. Wie geht es den Kindern zu Hause? Wie Hochlechner berichtet, könnten manche Schüler nur schwer dem Unterricht von zu Hause folgen, weil deren räumliche Situation oder technische Ausstattung nicht dafür ausgelegt sei. Einige Familien haben beispielsweise keinen Internet-Zugang. Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Kinder mit dem Lernstoff zurechtkommen, telefonieren die Pädagogen zu vereinbarten Zeiten mit den Eltern und Kindern. Vorausgesetzt, die Telefonnummern oder Mailadressen sind auf dem aktuellen Stand.

Wenn die Rückmeldungen fehlen

Was das Lernen betrifft: Die Lehrer nutzen die Plattform „Anton“, sie setzen zudem auf Videokonferenzen. Hochlechner erklärt: „Die bearbeiteten Aufgaben werden mit Rückmeldungen zurück an die Kinder geschickt und in Videokonferenzen und Telefonaten besprochen.“ Schwierig werde die Situation, wenn die Kinder keine Aufgaben zurückgeben und auch die Eltern sich nicht melden. Doch die Schulleiterin betont: „Das ist nur bei einigen Kindern der Fall. Beim Großteil der Schüler klappt vieles sehr gut.“

Das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) hat sich schon vor den Herbstferien mit dem Kommunikationsdienst Teams sowie Office 365 aus dem Hause Microsoft beschäftigt, wie Holger Lawonn, Leiter der Oberstufe, mitteilt. „Wir können sehr komfortabel die Arbeitsaufträge an die Schüler verteilen, bearbeitet zurückbekommen, korrigieren und wieder an die Schüler geben.“

Silva Schöffler vom Leibniz-Gymnasium berichtet: „Wir nutzen zum Datentransfer Schulcloud und zum virtuellen Unterricht einen schuleigenen Telefonchat sowie Big Blue Button, das Videokonferenzsystem des Landes.“ Jede Klasse habe einen Stundenplan erhalten, in dem die virtuellen Unterrichtsstunden eingetragen sind. Es gebe maximal drei virtuelle Stunden täglich.

Kritik an der Landesregierung

„Es gab bislang überwiegend positive Rückmeldungen, die Klassenlehrer stehen in engen Kontakt mit den Klassenelternsprechern“, berichtet Schöffler. Doch auch am Leibniz gibt es Schüler, deren Eltern sich mit digitalen Medien nicht auskennen und sie deshalb nicht unterstützen können. Diese Jugendlichen werden zusätzlich per Telefon betreut. Zudem wurden 60 schuleigene Laptops an Familien ausgeliehen, die keine Geräte für ihre Sprösslinge haben.

Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium nutzen die Pädagogen die Kommunikationsplattform Sdui, womit sie auch zu Videokonferenzen einladen können. Probleme gab es laut Schulleiter Stefan Vogt am Anfang und zu Stoßzeiten. Er kritisiert aber, dass die vom Land in Aussicht gestellten technischen Geräte für Schüler noch nicht eingetroffen seien.

An der Georg-von-Neumayer-Realschule plus werden die Landes-Systeme Moodle und Big Blue Button kritisch bewertet. Konrektorin Kerstin Ellerwald erklärt: „Das System läuft fast gar nicht. An Hacker glaube ich nur bedingt, da die Verbindung nachmittags oder abends stabiler ist. Ich vermute, dass die Serverkapazität nicht ausreicht und dass dies unterschätzt wurde.“ Das Ergebnis an der Neustadter Einrichtung: frustrierte Lehrer und Schüler.