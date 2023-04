Die Pflegeberufe haben es nicht leicht. Viele verbinden sie mit Überstunden und schlechter Bezahlung. Moritz Horvath, Leiter des Bildungszentrums am Hetzelstift, erklärt Axel Nickel, warum diese Einschätzung falsch ist – und was er am 12. Mai in Schulen plant.

Herr Horvath, der internationale Tag der Pflege ist ja nichts Neues. Und dennoch soll der 12. Mai in diesem Jahr anders verlaufen als früher.

Genau. Mein Ziel ist, mit unserem Programm junge Menschen für Gesundheitsberufe zu begeistern.

Nun, das klingt jetzt auch noch nicht nach Revolution, denn das haben Sie doch bestimmt schon bisher auch gemacht auf Berufsmessen und Infoveranstaltungen?

Ja, natürlich. Aber mit Blick auf die Schulen ist mir aufgefallen, dass Schüler dort viele Berufsgruppen wie Polizisten oder Sanitäter kennenlernen und uns auch bei Berufsmessen, aber ansonsten begegnen sie nie dem Pflege-Beruf. Das möchten wir am Tag der Pflegenden ändern. Dann bieten wir an sieben Schulen in und um Neustadt einen Pflege-Tag an. Das Wort Pflege-Tag nehmen wir ernst, denn nicht nur wir vom Hetzelstift werden vor Ort sein, sondern auch Altenheime. Insgesamt umfasst unsere Kooperation 40, 50 Einrichtungen. Pflege ist die Dachmarke und steht für Krankenhauspflege ebenso wie für Altenpflege oder ambulante Pflege.

Mortz Horvath Foto: Gies/Hetzelstift/gratis

Ah ja, und davon erhoffen Sie sich einen Durchbruch?

Nein, es wird eben keine klassische Information zum Beruf durch uns Ältere geben. Vielmehr schicken wir unsere Auszubildenden ins Rennen. Wenn ich was sage, ist das für die Schüler zu weit weg. Aber wenn ein Auszubildender erzählt, ist das auf Augenhöhe. Die Idee hatte ich, als bei einer Veranstaltung eine Auszubildende erzählte, dass sie mit einer Frau getanzt hat, die nur noch drei oder vier Wochen zu leben hatte. Da habe ich gemerkt, die Azubis haben schon viel zu erzählen und das kommt bei den Schülern viel stärker an. Am Pflege-Tag wird es daher in den Schulen ganz speziell um diesen direkten Austausch und das Erleben gehen. Dazu machen wir Workshops, wo die Schüler was zur Wundversorgung oder dem Blutdruckmessen lernen. Die Azubis sind dabei unsere Experten.

Soll das eine einmalige Aktion sein?

Nein, ich hätte das gerne jährlich. Meine Vision ist, dass jeder Neustadter Schüler künftig in seinem Schulleben wenigstens einmal direkt den Pflegeberuf erlebt hat, denn nur dann denkt man über ihn als mögliche Alternative auch nach.

Das wird ein dickes Brett, denn die Pflege steht ja nicht gut da – Stichworte Überlastung, Überstunden, schlechte Bezahlung.

Ja, das sind Vorurteile. Dabei kann eine Pflegeausbildung interessant und der Türöffner für ein Medizinstudium sein. Stichwort Gehalt: Als Azubi ist der Verdienst mit am höchsten, und wer sich später weiterbildet, kann in der Pflege richtig gut verdienen. Meine Hauptargumente sind: hohe Jobsicherheit, ein sinnhafter Beruf und es wird nie langweilig. Zudem ist es keine leichte Ausbildung. Eine Anekdote dazu: Ein Schuldirektor kam mal zu mir und sagte, er habe zwei Schüler für mich, die gut für die Pflege seien, denn sie hätten nur Fünfer. Ihm musste ich erklären, dass er völlig falsch liegt. Und das zeigt mir, dass wir vor Ort sein und unseren Beruf erklären müssen, um das öffentliche Bild korrigieren zu können.

Viele Eltern dürften aber ihre Kinder eher zum Studium schicken ...

Daher müssen wir auch die Eltern überzeugen. Bei Veranstaltungen erreiche ich das oft durch eine Frage: Wer pflegt Sie denn? Das öffnet vielen die Augen. Menschen im Pflegeberuf haben was drauf, und auch in Kliniken sowie in der Alten- und Kinderkrankenpflege wandelt es sich, man arbeitet auf Augenhöhe miteinander.

Zur Person

Moritz Horvath ist Diplom-Psychologe und seit 2013 Leiter des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen am Hetzelstift. Die Schule hat 120 Schüler im Pflegebereich und 75 im Bereich Operationstechnische Assistenz (OTA).

Info

Den Pflege-Tag am 12. Mai gibt es an den Realschulen plus in Neustadt, Lambrecht und Edenkoben, an der Berufsbildenden Schule Neustadt, am Leibniz- und Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt sowie an der Integrierten Gesamtschule in Deidesheim. Zielgruppe sind die achten bis zehnten Klassen. Ab 12 Uhr wird zudem im Hetzelstift ein World-Café mit Themen rund um die Pflege stattfinden.