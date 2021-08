Einmal kurz die Handtasche aus den Augen verloren – und schon ist der Geldbeutel weg. Die Polizei hat am Mittwoch im Globus-Markt auf die Gefahren durch Taschendiebstahl aufmerksam gemacht. Die Mehrheit der Kunden ging verantwortungsvoll mit ihren Wertsachen um – für andere hatten die Beamtinnen Tipps.

Eine Kundin schaut sich im Tiefkühlregal um. Ihr Einkaufswagen steht mehrere Meter entfernt – mit dem Geldbeutel darin. Als Kommissarin Sue Beysiegel von der Polizeiinspektion Neustadt sie darauf anspricht, dass sie damit zur leichten Beute für Diebe werden kann, klemmt sie den Geldbeutel doch lieber unter den Arm.

Mit ihrer Kollegin, Kriminalhauptkommissarin Christiane Köth, ist Beysiegel im Globus-Markt unterwegs, um auf Gefahren durch Taschendiebe aufmerksam zu machen. Nicht weil dort überdurchschnittlich viel gestohlen wird. Im Gegenteil, den Beamtinnen fallen das Sicherheitspersonal und die Videoüberwachung positiv auf. „In so einem großen Supermarkt erreicht man einfach mehr Leute“, erklärt Köth. Außerdem ließen sich die Abstandsregeln leichter einhalten als in kleineren Geschäften.

Seniorinnen im Fokus

Auf dem Weg durch die Gänge halten Köth und Beysiegel Ausschau nach Kunden, die unvorsichtig mit ihren Wertsachen umgehen. Hier ein offener Rucksack, dort eine Handtasche, die im Einkaufswagen liegt, während die Besitzerin am Pfandautomat beschäftigt ist. Besonders achten sie dabei auf ältere Damen, weil diese am häufigsten Opfer von Taschendiebstahl werden.

Die meisten Kunden sind zunächst überrascht, beim Einkaufen unvermittelt von der Polizei angesprochen zu werden. „Gut, dass Sie es sagen. Das hat man gar nicht auf dem Schirm“, bemerkt eine Frau. Sie trägt ihren Geldbeutel im Rucksack. „Da merkt man es gar nicht, wenn jemand den Reißverschluss aufmacht. Besser den Rucksack vorne tragen, auch wenn es nicht so günstig aussieht“, rät Beysiegel. Und auch wenn der Geldbeutel tief unten in der Tasche versteckt sei, komme es immer wieder zu Diebstählen. Dazu gibt es eine Broschüre der Polizei mit Informationen, wie Taschendiebe handeln, wie man sich schützen kann und wie man Bank- und Kreditkarten über die Notrufnummer 116116 sperren lassen kann, wenn sie trotz aller Vorsicht abhanden gekommen sind.

Vor allem in der Obst- und Gemüseabteilung steht der Einkaufswagen mit den Wertsachen oft unbeobachtet an der Seite, während die Kunden die Waren betrachten oder abwiegen. „Mein Mann achtet darauf“, entgegnet eine Frau, als die Polizistinnen sie ansprechen. Doch auch er war gerade damit beschäftigt, sich das Gemüse anzuschauen. Auch hier raten die Beamtinnen, die Tasche so nah wie möglich am Körper zu tragen, am besten mit dem Arm über dem Verschluss. Eine andere Kundin hat ihre Handtasche zwar im Wagen liegen, aber ständig eine Hand daran. „Die macht das genau richtig“, lobt Beysiegel.

Achtung im Gedränge

In Bereichen, wo sich viele Kunden drängen, wie am Gemüseregal, vor der Fleischtheke oder an den Kassen, ist besondere Vorsicht geboten, erklären die Polizistinnen. „In einem der letzten Fälle hat einer der Diebe mit dem Einkaufswagen einen Engpass verursacht“, berichtet Köth. „Dadurch hat sich ein anderer Kunde aufgeregt und war abgelenkt.“

Auch auf dem Parkplatz schauen sich die Beamtinnen um. „Beim Einladen ins Auto achten viele nicht auf ihre Tasche“, sagt Köth. Ein bekannter Trick sei auch, dass Opfer gebeten würden, Geld zu wechseln, zum Beispiel für einen Einkaufswagen. „Und dann fehlt am Ende doch mehr als ein Euro.“ Die Mehrheit der Kunden macht es allerdings richtig: mit der Tasche am Körper oder dem Geldbeutel in der Hand.

Zur Sache: Daten und Fakten

Im Jahr 2020 wurden deutschlandweit rund 84.000 Taschendiebstähle angezeigt. Die Polizei schätzt die Dunkelziffer allerdings deutlich höher ein. Bei der Polizei- und Kriminalinspektion Neustadt wurden im vergangenen Jahr 50 Fälle gemeldet. Davon gelten nur drei als aufgeklärt. In diesem Jahr wurden im Stadtgebiet bereits 14 Fälle registriert, wobei auch hier die Dunkelziffer vermutlich höher ist. Bei den Geschädigten handelt es sich meist um Senioren. Zum Teil wurde unmittelbar nach dem Diebstahl mit der EC-Karte Bargeld an nahegelegenen Geldautomaten abgehoben.

Laut Polizei sind die Täter oft in professionellen Gruppierungen organisiert, die überregional aktiv sind. In manchen Fällen würden allerdings auch Tatgelegenheiten wie eine offene Tasche spontan ausgenutzt. Oft nutzen Taschendiebe das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln aus oder wenden gezielt Tricks an, um das Opfer abzulenken.