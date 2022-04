Oma Jenni war der Mittelpunkt der Familie. Ein aktives Gemeindeglied. Ob Presbyterium oder Kirchenchor, Besuchsdienst oder Kreis für pflegende Angehörige. Unvorstellbar ohne Jenni. Sie zitierte gerne den Volksmund: „Seid ihr noch einig, oder habt ihr schon geteilt?“ Diese Weisheit war von ihrer Erfahrung in Familie und Gemeinde gedeckt.

Wenn es ums Sterben geht, dann geht es ums Erben. Dann ist Streit nicht weit. Häufig sind die Angehörigen schon zerstritten und alte Fehden brechen am Grab auf. Andere haben versäumt, vor dem Tod zu reden. Ein Missverständnis reicht aus, um nie wieder miteinander zu sprechen. Das hat Oma Jenni viele Male erlebt. Es geht auch anders: Wer sein Haus bestellt zurücklassen will, muss das Gespräch suchen. Das ist in der Familie wie im Beruf oder im Ehrenamt. Die Frage des „Erbes“, der Nachfolgerschaft, muss mich früh beschäftigen. Was soll ich an meine Nachfolgerinnen und Nachfolger weitergeben an Wissen und Fertigkeiten? Wer muss eingeweiht werden in die „Geheimnisse“ des Lebens und Arbeitens?

Eine Woche der Übergänge

Die kommende Woche ist Karwoche. Eine Woche der Übergänge. Palmsonntag wird Jesus bejubelt. Gründonnerstag bereits verraten. Karfreitag ist der Tag seines Sterbens. Und am Ostermorgen wird er von Gott zu neuem Leben auferweckt. Eine dramatische Woche des Abschieds und des Neuanfangs. Das Johannesevangelium (Kapitel 14-17) schildert, wie Jesus sein Erbe regelt.

Von Jesus lernen, heißt für mich: Leben lernen. Damit das Leben weitergeht, muss ich Übergänge wie Jesus gestalten. Und sie gleichzeitig Gott anbefehlen.

Wenn meine Frau und ich die Gemeinde von Jenni bald verlassen, bleiben viele traurig zurück. Sie sollen wissen, wie wir Gemeindearbeit gestaltet haben. Sie sollen die Routinen kennen, die über die Jahre gewachsen sind. Alles Wissen, alle Arbeitsabläufe wollen übergeben und eingeübt werden.

Glauben und Leben teilen

Unsere Arbeit steht unter dem Schutz und Segen Gottes. Auch in Zukunft. Neben all dem Wissen geben wir unser Gottvertrauen weiter. Unseren Glauben an Christus, der unser Leben, unser Tun und Lassen begleitet. Kirche gab es vor uns, trotz uns und wird nach uns sein. Das ist ein tröstlicher Gedanke im Übergang.

Oma Jenni ist längst gestorben. Sie hat ihr Haus gut bestellt. Ihre Familie ist einig. Sie haben viel zu teilen. An Gutem, das sie von ihr bekommen haben. Liebe, die sie erfahren haben. Glaube, der ihnen vorgelebt wurde. Hoffnung, die weiter trägt. Oma Jenni ist nicht mehr da. Die Erinnerung an sie bleibt lebendig.

„Seid ihr noch einig, oder habt ihr schon geteilt?“ Anders herum wird ein Schuh draus: „Teilt, damit ihr einig bleibt“. Wenn wir Glauben und Leben miteinander teilen, wird es nicht weniger – sondern mehr. Viel mehr als wir zu wagen hoffen in den Übergängen des Lebens. Getragen von einem tiefen Vertrauen auf den wahren Gott in Christus.

Der Autor

Andreas Rummel, Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt