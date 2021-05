Wer nicht explizit darauf achtet, dem wird sie gar nicht auffallen: Auf dem Sportgelände in Niederkirchen gibt es eine Kamera. Mit ihr werden alle Spiele des Frauen-Fußball-Zweitligisten 1. FFC Niederkirchen live übertragen. Von der ersten bis zur letzten Minute. Der FFC selbst muss gar nichts dafür tun. In der Saison 2020/2021 lag der Schnitt bisher bei über 1000 Zuschauern pro Zweitligaspiel der Frauen, informiert der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Die Kamera auf dem im Juli 1995 eingeweihten Sportgelände in Niederkirchen ist am Flutlichtmast auf Höhe der Mittellinie angebracht. Direkt vor der Tribüne, auf der sich – natürlich vor der Pandemie – wohl schon mancher Zuschauer während eines Fußballspiels gefragt hat, warum der Mast ausgerechnet dort aufgestellt worden ist, wo er den Fans beim Zugucken den Blick versperrt.

Jetzt, 26 Jahre später, wissen wir die Lösung: An dem Mast ist inzwischen über dem Lautsprecher noch eine Kamera installiert worden. Sobald eine Partie in der Zweiten Frauen-Fußball-Bundesliga angepfiffen wird, startet die Kamera mit der Liveübertragung im Internet. Zum Beispiel auf www.fussball.de können all die, die wegen der Pandemie nicht aufs Gelände dürfen, sich zu Hause die gesamten 90 Minuten anschauen. Das Besondere: Wer keine Zeit hat während der Liveübertragung, kann auch später noch den Kick im Internet sehen. Er kann quasi sogar zurückspulen, um sich eine bestimmte Szene noch einmal anzuschauen. Laut DFB stehen die Videostreams sowie Videoclips mit den Höhepunkten kostenlos zur Verfügung. Die Vereine seien für die Bereitstellung der Infrastruktur, also Strom und Internet, zuständig. Für die Clubs fielen ansonsten keine Kosten an.

FFC erstmals mit Soccerwatch

Bereits seit der Saison 2018/2019 gibt es Soccerwatch in der Zweiten Bundesliga der Frauen. Für den Aufsteiger Niederkirchen ist es die erste Saison mit den Liveübertragungen. „Es gibt viele, die dort gucken. Aber manche sagen, es funktioniert nicht immer“, erzählt FFC-Geschäftsführerin Anja Marx. „Die Installation haben wir selbst zahlen müssen“, sagt Marx. Es seien zirka 800 Euro gewesen. Die Kamera gehöre Soccerwatch. „Und die schalten sie zehn Minuten vor Spielbeginn auch ein.“ Und nach dem Schlusspfiff wieder aus.

Die Trainer profitieren ebenfalls von den Aufnahmen, gibt es doch für sie ein Coachingtool, eine Art Werkzeug für Coaches. „Die Trainer können sich damit für ihre Spielanalyse Videos zusammenschneiden und sie für die Spielerinnen zusammenstellen“, erklärt Anja Marx den Vorteil.

Die Bildrechte gehören grundsätzlich dem Verein, informiert Soccerwatch auf seiner Internetseite. Schließlich übe ein Club auf seinem Platz sein Hausrecht aus. Er entscheide darüber, wer auf seine Anlage komme und was dort gemacht werde. „Damit soccerwatch.tv die Videos übertragen kann, räumt der Verein die Nutzung dieser Bildrechte soccerwatch.tv ein“, heißt es dort weiter. Und es sei ausreichend, „wenn die Zuschauer, Spieler und Schiedsrichter mit einem gut sichtbaren Schild“, das von soccerwatch gestellt werde, auf die Aufnahmen hingewiesen würden.

Eine gute Alternative

Jetzt in Coronazeiten, in denen bislang auf keinem Sportplatz Zuschauer erlaubt sind, ist Soccerwatch eine gute Alternative. Anja Marx ist aber nicht bange davor, wenn die Pandemie mal vorbei ist und Soccerwatch weiterhin angeboten wird. „Ich glaube, vor einem Bildschirm zu sitzen oder hier vor Ort zuzugucken, das ist ein Unterschied“, sagt sie und rechnet in Zukunft wieder mit zahlreichen FFC-Fans auf dem Sportgelände.