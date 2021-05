Die meisten Menschen halten sich an Corona-Kontaktverbote. Doch wie ist das im Georg-Jungmann-Haus der Lebenshilfe Neustadt? Dort leben Menschen mit Behinderungen, die es eben nicht verstehen können, warum sie niemanden mehr umarmen dürfen.

Ab 8 Uhr ist das Georg-Jungmann-Haus wie leer gefegt, weil 23 der 24 Bewohner ausschwärmen: zu ihren Jobs in den Behindertenwerkstätten oder in die Tagesförderstätte. Normalerweise. Denn seit Mitte März bleiben alle - bis auf die Betreuer sowie drei Bewohner, die mittlerweile bei ihren Familien zu Hause sind - in der Friedrich-Olbricht-Straße.

Während in Kaiserslautern, wo behinderte und nichtbehinderte Menschen in einer inklusiven Wohngemeinschaft der Lebenshilfe wohnen, nur die nichtbehinderten raus dürfen, gilt in Neustadt striktes Ausgehverbot für alle. Es sei denn, es steht ein wichtiger unaufschiebbarer Arztbesuch an, erläutert Andreas Repp, Leiter des Georg-Jungmann-Hauses. Somit kann von einer Ungleichbehandlung durch das Land, wie es in der Westpfalz der Vater eines geistig behinderten Sohnes moniert hatte, keine Rede sein. „Wir haben noch vor der Ausgangssperre die Angehörigen gebeten, nicht mehr zu Besuch zu kommen und sind ausschließlich auf Verständnis gestoßen“, so Repp. Nicht nur das: Die Verwandten brächten hin und wieder Eis oder Kuchen vorbei. Auch wenn es vor allem den Müttern über 80 sehr schwerfalle, ihr Kind nicht zu sehen.

„Klientel ist sehr distanzlos“

Damit die Bewohner dennoch Kontakt zu Verwandten halten können, werden im Wohnheim zusätzlich zu Telefonaten Möglichkeiten zur Videotelefonie geschaffen. Der Großteil versteht laut Repp, warum diese Einschränkungen sein müssen „und kommt gut damit klar − noch“. Aber es gibt eben auch einige, die es aufgrund ihrer geistigen Einschränkung nicht verstehen, weshalb sie sonntags keinen Besuch mehr bekommen dürfen. Und dann ist da ein Bewohner, der sich mit seinem Vater immer im Globus-Markt zum Kaffeetrinken getroffen hat. „Auch er kann das Ganze nicht richtig begreifen, aber er akzeptiert es“, berichtet Andreas Repp.

Doch innerhalb des Hauses ist Distanz wahren nicht so einfach, denn einige Bewohner müssen gewaschen und angezogen werden, brauchen Hilfe bei Toilettengängen. Und dazu kommt laut Repp: „Unser Klientel ist sehr distanzlos.“ Viele brauchen körperliche Nähe. „Da steht man dann in der Küche und arbeitet, dreht sich um, und schon steht jemand direkt vor einem.“

Schutzmasken zunächst befremdlich

Das Personal trägt mittlerweile Mund-Nasen-Schutzmasken. Das sei für einige Bewohner anfangs sehr befremdlich gewesen, da sie die Stimmungen am Gesicht ihres Gegenübers weniger gut einschätzen konnten. Deshalb setzt das Personal auf bunte Masken, Leiter Repp etwa trägt eine mit dem Vereinslogo des 1. FC St. Pauli. Vor Corona hat er vor Feierabend die Bewohner, die zwischen Mitte 20 und Anfang 60 Jahre alt sind, sowie Mitarbeiter mit Handschlag verabschiedet. Den Rundgang macht er immer noch. „Und noch immer halten mir viele ihre Hand hin, was ich dann ablehnen muss“, bedauert er.

Ausfallen müssen auch Theater- und Bandproben sowie Termine bei Podologen, Ergotherapeuten, Logopäden und natürlich Frisören. Für Abwechslung sorgten in den vergangenen drei Wochen stattdessen drei „Miet-Hühner“ im großen Garten. Die Idee dazu kam aus der Lebenshilfe-Geschäftsführung, um den Bewohnern Kurzweil zu bieten - übrigens vor Corona. In Gruppen kümmerten sie sich abwechselnd um die drei Hennen, die laut Repp in dieser Zeit fleißig Eier gelegt haben. Eine Boulebahn soll folgen.

Neue Ausstattung wegen Corona

In Gruppen sind die Bewohner auch im Haus aufgeteilt - aus Hygienegründen aktuell in fünf statt drei, um in einem möglichen Krankheitsfall weniger Betroffene zu haben. Zwei freie Zimmer könnten als Isolationszimmer genutzt werden. Dennoch könne es schwierig werden, wenn jemand im Haus aus der Risikogruppe erkrankt. Bislang begleiteten Verwandte und ein Mitarbeiter die Bewohner bei Krankenhausaufenthalten. Wegen der Besuchsverbote sei das nun schwierig, sagt Repp. Er sagt: „Jeder Tag ohne Corona ist ein guter Tag.“

Weil es in zwei Bereichen keine Küchen gab, wurden kurzerhand Waschbecken eingebaut, Stauraum für Geschirr geschaffen sowie Kaffeemaschinen gekauft. Die Mitarbeiter - darunter auch welche der Tafel - arbeiten nun in vier- bis sieben-Tage-Schichten. „Das funktioniert ganz gut, einen Lagerkoller gibt es bislang noch nicht“, sagt der Hausleiter. Über mangelnde Unterstützung seitens der Stadt könne er sich auch nicht beschweren: „Wir sind immer gut versorgt, was Desinfektionsmittel und Schutzmasken betrifft.“ Andres Repp ist guter Dinge, dass die Lebenshilfe die Corona-Krise finanziell gut übersteht.

Zur Sache: Neubau im Böbig

Die geplante Lebenshilfe-Unterkunft für 24 Menschen mit Behinderung im Harthäuserweg schreitet trotz Corona voran, aktuell steht der Innenausbau an. Das Richtfest Anfang April musste ausfallen. Laut Lebenshilfe-Sprecherin Nicole Sowa sind die Einschränkungen jedoch unwesentlich: So könnten einige Mitarbeiter von Firmen ihren Dienst nicht antreten, etwa Pendler aus Frankreich. Bei anderen verzögerten sich die Aufträge, sodass es auch im Böbig zu Verzögerungen komme. Der Einzug sei nun statt für Dezember/ Januar für Januar oder Februar geplant, allerdings sei dies abhängig von den Entwicklungen in der Corona-Krise. Es gebe bereits jetzt mehr Bewerber als Zimmer. Die genaue Belegung der Wohngemeinschaften werde sich ergeben, wenn sich potenzielle Bewohner und deren Familien kennengelernt haben.

Der Bau wird rund fünf Millionen Euro kosten - etwa 20 Prozent mehr als veranschlagt. Grund dafür sind laut Sowa erhöhte Baupreise sowie Umplanungen, die sich erst beim Bauen ergeben hätten, etwa der Einbau eines Deckenlifters zur Erleichterung der Pflege oder einer umweltfreundlichen Sole-Wasser-Wärme-Pumpe.