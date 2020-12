Die Kirchengemeinden haben sich viele Gedanken gemacht, wie das Weihnachtsfest trotz Einschränkungen gefeiert werden kann. Eine Übersicht:

Stiftskirchengemeinde

Die Stiftskirchengemeinde feiert mehrere Gottesdienste: An Heiligabend stehen bei den Familiengottesdiensten um 15 und 16 Uhr jeweils 70 Plätze zur Verfügung, ebenso bei den Erwachsenengottesdiensten um 17 und 18 Uhr. Zu den Abendandachten im Rathausinnenhof um 21 und 22 Uhr gibt es jeweils 100 Plätze. Hinzu kommt ein musikalischer Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr (70 Plätze). Anmeldung über https://bit.ly/37laIeq oder www.stiftskirche-neustadt.de. Bei Rückfragen Telefon 06321/398931. Zusätzlich können die Heiligabendgottesdienste um 15 und 16 Uhr und der Gottesdienst am 25. Dezember per Livestream auf dem neuen Youtube-Kanal der Stiftskirche verfolgt werden.

Martin-Luther-Kirche

An Heiligabend feiert die Protestantische Martin-Luther-Kirchengemeinde um 17 und 22 Uhr Gottesdienste unter dem Motto „Zeitansage“. Anmeldung per E-Mail an pfarramt.mlk-neustadt.1@evkirchepfalz.de oder Telefon 06321/15147. Für den ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, lädt die Gemeinde für 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit Abendmahl „Von Macht und Ohnmacht“ ein. Am 26. Dezember, 17 Uhr, spielen Mitglieder der Band „Private Place – unplugged“ zu Lesungen von Pfarrer Frank Schuster bei einer Weihnachtssoiree.

Gemeindezentrum Branchweilerhof

Erlebnis-Stationen-Gottesdienst für Familien werden an Heiligabend rund um das Gemeindezentrum Branchweilerhof angeboten. Kleine Gruppen besuchen fünf Stationen, um die Weihnachtsgeschichte zu hören. Zwischen 14 und 17 Uhr starten sie im 15 Minuten-Takt. Dauer pro Gruppe: 45 Minuten. Anmeldung an pfarramt.mlk-neustadt.2@evkirchepfalz.de. Um 19 Uhr wird die Andacht „Offene Heilige Nacht“ gefeiert, wenn auch dieses Jahr ohne gemeinsames Essen. Wer möchte, kann nach der Andacht gerne noch ein paar Minuten verweilen oder später vorbeikommen, um Zeit an der „Feuerschale“ zu verbringen. Anmeldung unter Telefon 06321/12484 oder per E-Mail an pfarramt.mlk-neustadt.2@evkirchepfalz.de.

Kirchen im Gäu

Die Kirchen im Gäu, zu der neben Altdorf, Böbingen, Venningen, Freimersheim, Kleinfischlingen und Großfischlingen auch Duttweiler gehört, feiern ihre Gottesdienste an Heiligabend im Freien und verzichten auf das Abendmahl. 150 Menschen können jeweils bei den ökumenischen Gottesdiensten in Duttweiler dabei sein: um 15 Uhr auf dem Friedhof und um 16 Uhr auf dem Dorfplatz. Anmeldung über das Pfarramt Heilig Geist Geinsheim unter www.pfarrei-nw-heilig-geist.de. Um 17 Uhr Andacht in der protestantischen Kirche Duttweiler (35 Personen). Anmeldung unter www.kirche-im-gaeu.de.

Kloster Neustadt

Die Christmette wird um 18 Uhr in der Hallenkirche des Klosters gefeiert. Von 15 bis 17 Uhr lädt das Kloster zu einem Spaziergottesdienst über das Gelände ein, zu dem Taschenlampen oder Laternen mitgebracht werden sollten. Musiker spielen Weihnachtslieder auf Wunsch. An der lebendigen Krippe können dem Jesuskind Geschenke oder eine Spende gebracht werden, die an die Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ gehen. In der Hallenkirche hören die Besucher das gesungene Weihnachtsevangelium. Das Friedenslicht von Bethlehem steht zum Mitnehmen bereit. Am ersten und zweiten Weihnachtstag jeweils Eucharistiefeier um 10 Uhr. Anmeldung unter 0171/2886139 oder gerd.hemken@scj.de.

Er-lebt-Gemeinde Neustadt

Mit echten Eseln und Schafen, römischem Soldaten und junger Mutter werden die Geschehnisse der „Heiligen Nacht“ für Groß und Klein erlebbar, nebst Krippenspiel, Predigt und klassischen Weihnachtsliedern mit Blasmusik. Der Gottesdienst wird ausschließlich im Internet ausgestrahlt: an Heiligabend um 15 Uhr auf www.krippenspiel-neustadt.de. Der Film der Er-lebt-Gemeinde kann auch später angesehen werden. Weitere Informationen per E-Mail an info@erlebt-nw.de.