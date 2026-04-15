Viele Menschen brauchen irgendwann Pflege, zu Hause oder im Heim. Dafür muss die Infrastruktur stimmen. Die Herausforderungen sind in Neustadt größer als anderswo.

Die meisten Menschen möchten im Alter am liebsten zu Hause bleiben. Manche benötigen dafür aber Pflege. Andere ziehen in ein Heim, wollen dann aber trotzdem in ihrer Heimatstadt bleiben, wo sie verwurzelt sind. Damit das jeweils auch funktioniert, braucht es ausreichend Pflegeangebote vor Ort. Wer da einen Blick drauf hat, ist Anne-Katrin Herbring. Sie ist bei der Stadtverwaltung Neustadt für die Pflegestrukturplanung zuständig. Hinter dem etwas sperrigen Begriff verbirgt sich eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Dabei geht es grob gesagt darum zu prüfen, wie die aktuelle Lage ist, ob das Angebot der Nachfrage entspricht und wie das Angebot weiterentwickelt werden muss, damit es auch künftig den Bedürfnissen der Bürger gerecht wird und ausreichend ist.

Neustadt ist vergleichsweise alt

Die Nachfrage in Neustadt könnte in Zukunft überdurchschnittlich steigen. Denn: „Neustadt altert eher stark“, sagt Herbring. Das wird auch von Zahlen des Statistischen Landesamts belegt. „Die Alterung der Gesellschaft ist in Neustadt an der Weinstraße bereits weiter fortgeschritten als in Rheinland-Pfalz insgesamt“, heißt es in einem Bericht des Landesamts mit Bezug auf Zahlen von 2023. Demnach war der Anteil der Bürger, die 65 Jahre und älter sind, in der Stadt mit 25,6 Prozent überdurchschnittlich hoch (kreisfreie Städte: 20,7 Prozent; Rheinland-Pfalz: 22,9 Prozent). Gemessen am Medianalter, das die Bevölkerung in zwei gleich große Hälften teilt, verzeichnete Neustadt unter den kreisfreien Städten zusammen mit Pirmasens die älteste Bevölkerung: Die Hälfte der Neustadterinnen und Neustadter war demnach älter als 48 Jahre. Das Medianalter der kreisfreien Städte lag 2023 durchschnittlich bei 42 Jahren, im Landesmittel bei 46 Jahren. Im Vergleich zu anderen Städten entfiel zudem nur ein geringer Anteil von 17 Prozent der Nettozuwanderung auf jüngere Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren. Im Durchschnitt der kreisfreien Städte lag dieser Anteil laut Statistischem Landesamt bei 84 Prozent, was unter anderen daran liegt, dass es woanders oft größere Hochschulen gibt.

Neustadt hat aber auch Vorteile: „Wir haben das Glück, dass wir eine gute Pflegeschule haben“, sagt Herbring. Auch an der Berufsbildenden Schule sei die Ausbildung möglich. Die aktuelle Pflegesituation in Neustadt bezeichnet Herbring insgesamt als gut. Es gebe allerdings den Bedarf für ein paar zusätzliche Plätze für Kurzzeit-Pflege. Der Mangel hier sei aber nicht besonders für das Herz der Weinstraße, sondern ein weit verbreitetes Problem. Denn die Betreiber von Heimen sind zurückhaltend bei der Schaffung von Plätzen, die nicht dauerhaft belegt sind. „Kein Träger lässt gerne ein Bett frei“, erklärt Herbring.

Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente

Doch was kann die Stadt überhaupt tun, um ein ausreichendes Pflegeangebot sicherzustellen? Schließlich betreibt sie keine eigene Pflegeheime, auch hat sie keinen Einfluss auf die Vergütung der Pflegekräfte. Herbring sagt, dass sie in einem engen Austausch mit den Trägern und Anbietern über die Bedarfe sei. Einmal im Jahr gebe es auch eine Regionale Pflegekonferenz, bei der man sich mit Vertretern von Diensten, Einrichtungen, dem Pflegestützpunkt, der Krankenkassen, dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, Sozialleistungsträgern und Verbänden bespreche. Wie sich zeigt, geht ein Trend zum betreuten Wohnen.

Die Situation der kommenden Jahre wird auch dadurch geprägt werden, dass geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen, erklärt Herbring. Das wird sich unterschiedlich auswirken. Zunächst einmal werden sich viele davon als Pflegende engagieren. Denn die Mehrzahl der Menschen werden zu Hause versorgt, durch Angehörige, durch ambulante Dienste oder Unterstützungsangebote oder eine Kombination. 2023 traf das auf 89 Prozent zu, nur elf Prozent waren in stationärer Pflege. Die Angehörigen, die pflegen, sind laut Herbring oft auch älter (und meist weiblich). Das bedeutet, von den Menschen, die in großer Zahl in Ruhestand gehen, werden sich einige in der Pflege engagieren – auf Dauer werden viele aber auch zu Beziehern von Pflegeleistungen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es auch jüngere Menschen gibt, die wegen chronischer Erkrankungen oder Beeinträchtigung pflegerische Versorgung benötigen.

Es gibt auch gute Nachrichten

Da viel Pflegearbeit von den Angehörigen geleistet werde und die meisten Pflegebedürftigen auch am liebsten zu Hause blieben, sei ein Augenmerk, die ambulante Versorgung zu stärken, sagt Herbring. Sie würde sich dabei wünschen, dass Angehörige stärker auch auf Hilfe von Fachkräften setzten. Denn es komme immer wieder vor, dass sich Menschen mit der Pflege ihres geliebten Menschen überlasteten. Daher sei es nicht in jedem Fall sinnvoll, die Pflege alleine zu stemmen. „Am besten wäre ein gutes Miteinander mit Fachkräften“, sagt Herbring. Es sei allerdings nicht so einfach, an die Angehörigen ranzukommen. Die nutzten nämlich nur selten Angebote wie Stammtische zum Austausch. „Wenn sie mal Freizeit haben, tun sie was für sich, gehen zum Beispiel ins Kino“, erläutert sie.

Wenn die geburtenstarken Jahrgänge ins hohe Alter kommen, könnte es sein, dass deutlich mehr Pflegeheimplätze gebraucht würden. Das könnte zum Problem werden, denn die Träger zögerten, Kapazitäten auszubauen, die ein paar Jahre später nicht mehr gebraucht werden, sagt Herbring.

Aber, und das ist die gute Nachricht, es muss nicht immer so schlimm (oder schlimmer kommen) wie gedacht. Herbring sagt, vor 20 Jahren habe man befürchtet, heute, also 2026, einen großen Mangel an Pflegekräften zu haben. So sei es aber nicht gekommen. Das habe zu einem kleinen Teil mit der Zuwanderung zu tun. Vor allem aber mit der deutlich besseren Bezahlung und dem höheren Ansehen von Pflegekräften. Außerdem habe bei jungen Leuten die Sinnfrage bei der Berufswahl an Bedeutung gewonnen, sagt Herbring. „Und mit Menschen zu arbeiten, hat absolut Sinn.“