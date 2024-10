Einige Besucher der Ortsverwaltung in Geinsheim bekommen leuchtende Augen. Zu verdanken ist dies dem Team des Eisenbahnmodellbauvereins, das in den ehemaligen Praxisräumen eine 50 Quadratmeter große Modelleisenbahn-Landschaft zu neuem Leben erweckt.

Die ehemaligen Praxisräume in der Geinsheimer Ortsverwaltung haben sich in eine richtige Schatzkiste und ein Paradies für Tüftler entwickelt. Dass es davon etliche gibt, kann zweimal in der Woche erlebt werden. Denn dann trifft sich das Team des Eisenbahnmodellbauvereins, um gemeinsam an den Anlagen zu arbeiten. „Und dann geht auch immer mal wieder die Tür auf und Neugierige kommen rein, schauen uns zu, plaudern mit uns über die Arbeit. Das ist schön für uns, denn beim Besuch hier kommen alle ins Staunen“, sagt Emil Schutzius.

Die Geinsheimer bringen mit dem Element Weinbiethaus auch Neustadter Lokalkolorit ein. Foto: ax

Er leitet mit Volker Sturm den neuen Verein. Gegründet wurde er, nachdem Sturm in der ersten Jahreshälfte 2022 eine 50 Quadratmeter große Modelleisenbahn-Landschaft bekommen hat. Erschaffen hatte sie der Römerberger Winfried Luda, der 2022 verstorben ist. 15 Jahre lang hatte der Römerberger an dem einzigartigen Werk gearbeitet und wollte es unbedingt erhalten, weshalb er einen würdigen Erbe dafür suchte. Sturm bekam den Zuschlag, gründete in Geinsheim einen Verein mit Mitstreitern und machte sich an die Arbeit. Mehrere Monate dauerte allein der Abbau der Anlage in Römerberg. In Geinsheim wurde erst einmal alles zwischengelagert, ehe der Verein Anfang 2023 Räume in der Ortsverwaltung bekam.

Rund 350 Loks im Fundus

Dort wurde nun eine richtige Werkstatt eingerichtet. Kisten wurden beschriftet, damit die Modellbaufreunde Loks und Zubehör finden, wenn sie die Landschaften wieder aufbauen. Rund 350 Loks und 500 bis 600 Wagen befinden sich im Fundus. Die Zimmer der ehemaligen Praxis sind nicht groß genug, um die Gesamtanlage wie in Römerberg aufzubauen und zu präsentieren. „Wir haben daher daraus einzelne Module gemacht, um die wir uns dann immer kümmern“, erklärt Schutzius. Die Gesamtanlage sei somit wie ein Puzzle aufgeteilt worden. „Und wir fügen dann auch immer wieder alles zusammen.“

Wird beim Weihnachtsmarkt in Geinsheim präsentiert: das Technikmuseum samt Menschen, Flugzeugen und Zügen. Foto: ax

Das nächste Projekt für Schutzius, Sturm und ihre Kollegen ist der Weihnachtsmarkt in Geinsheim am zweiten Advent. Dort wird ihr Verein mit einem Stand vertreten sein und zudem in der Festhalle auch ein Modul präsentieren. Dieses Mal wird es das „Technikmuseum“ sein, das wie alles aus dem Römerberger Fundus durch seine Detailverliebtheit und die vielen einzelnen Komponenten – von Menschen über Schilder bis hin zu Gebäude und Flugzeuge sowie Züge – besticht. Damit beim Transport für eine Ausstellung nichts kaputtgeht, haben die Vereinsmitglieder eine neue und leichtere Unterbodenplatte angebracht. „Sonst hätte man das kaum tragen können.“ Außerdem werden die paar Meter vom Gemeindehaus zur Festhalle wohl zu Fuß zurückgelegt. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass doch einzelne Teile beschädigt werden. „Und wenn wir doch mal fahren müssen, legen wir extra eine Matratze auf einen Anhänger, um die Erschütterungen zu minimieren“, erklärt Schutzius.

Ganz neu: das Weinbiethaus

Volker Sturm zeigt auf ein neues Modul, das die Geinsheimer als Übergangskonstrukt zwischen den schon vorhandenen Landschaften selbst entworfen und gebaut haben: das Weinbiethaus. Sechs Wochen hätten die Arbeiten alleine dafür gedauert, verdeutlichen die Vorstandsmitglieder den Aufwand. Zweimal die Woche kommt die Truppe zum Basteln zusammen: dienstags ab 10 Uhr und donnerstags ab 18 Uhr. „Weitere Mitglieder wären uns sehr willkommen, wir haben reichlich Arbeit“, sagt Schutzius. Interessenten könnten sich per E-Mail an emil.schutzius@gmx.de oder unter Telefon 06327 5936 melden.

Sturm und Schutzius möchten zudem auch Jugendliche und Kinder fürs Thema Modellbau begeistern. Daher bieten sie am Samstag, 16. November, ab 10 Uhr, in den Vereinsräumen in der Ortsverwaltung einen Einsteigerkurs an. Dann wird ein Modellhaus gebaut und mit vielen Details ausgestattet. Teilnehmen können alle ab zehn Jahren. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an emb.geinsheim@web.de oder unter Telefon 06327 3417 möglich. Möglich sei diese Aktion, da der Verein über einen Sponsor 35 Modellhäuser bekommen habe, sagt Schutzius. Er hat zudem einen Traum für 2025. Bis dahin sollen fünf Module der Gesamtanlage fertig sein – „und dann wollen wir in der Festhalle was Großes präsentieren“.