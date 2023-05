Beim Maifest in Maikammer veranstaltete der Club Sellemols, die Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler, am frühen Samstagabend wieder ihre „Kleine Sellemols-Parade“. Beim Thema „Sellemols im Wald“ drehte sich dieses Jahr alles um die Bedeutung des Waldes in früheren Zeiten. Die liebevoll zusammengestellten Fußgruppen zeigten, welchen Nutzen die Vorfahren aus dem Wald zogen – sei es die Holzwerbung mittels Axt und Drummsäge oder die Heidelbeerpflückerinnen. Die kleine Parade, die am Marktplatz startete und entlang der Festmeile zu sehen war, zog viele interessierte Blicke auf sich.