Die Leisböhler Weintage und die Maikerwe stehen am Wochenende in Haßloch im Mittelpunkt des Ortsgeschehens. Start ist am Donnerstag.

Beide Veranstaltungen haben Tradition, seit 2017 werden sie gemeinsam am dritten Maiwochenende gefeiert. Die Zusammenlegung sei aus dem Wunsch entstanden, der Maikerwe neue Impulse zu verleihen, und habe sich seither als erfolgreiche Kombination etabliert, so die Verwaltung.

Die Weintage

Die Leisböhler Weintage finden wie gewohnt auf dem Jahnplatz statt. Dort werden die Weine der Edition Haßlocher Leisböhl sowie weitere Weine und Seccos der „Leisböhl“-Weingüter präsentiert: dem Wein- und Sektgut Braun sowie dem Weingut Grundhof aus Meckenheim. Verschiedene Vereine aus Haßloch übernehmen den Ausschank und sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Eröffnet werden die Weintage am Freitag, 18.30 Uhr, von Bürgermeister Tobias Meyer mit Hoheiten aus Haßloch und der Region.

Im Anschluss sorgt die Band „Grand Malör“ für musikalische Unterhaltung. Auch an den weiteren Festtagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit „Fine R.I.P.“, „Acoustic Vibration“, dem Duo „Grenzenlos“ sowie dem Musikverein Haßloch. Für einen besonderen Akzent sorgen erneut die internationalen Folkloretänze am Sonntag auf dem Jahnplatz.

Die Maikerwe

Parallel zu den Weintagen wird im Bereich des Wendehammers in der Leo-Loeb-Straße die Maikerwe gefeiert. Start ist am Donnerstag, die Stände sind von 14 bis 20 Uhr geöffnet, ergänzt durch eine „Happy Hour“ mit vergünstigten Preisen und Aktionen von 15 bis 16 Uhr, so die Verwaltung.

Es gibt eine Vielzahl von traditionellen Kerwe-Attraktionen wie Schießbuden und Süßwarenstände, Fahrgeschäfte für Kinder sowie kulinarische Angebote.

Parkmöglichkeiten

Parkplätze sind auf dem Rathausplatz vor dem Rathaus und in ausreichender Anzahl auf dem Pfalzplatz vorhanden. Von dort sind es lediglich ein paar Minuten zu Fuß zum Festplatz und zum bunten Festtreiben.