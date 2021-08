Mehr Gimmeldingen war nie in obstbaufachlicher Literatur: Im neuen Buch „Einheimische Mandeln“ von Philipp Eisenbarth taucht das uns wohlvertraute, von unbeugsamen Gimmeldingern bevölkerte Weindorf sehr oft in Wort und Bild auf. Am häufigsten aller genannten Orte in dem ohnehin schon etwas „pfalzlastigen“ Buch, wie der Autor augenzwinkernd verrät.

Dass Gimmeldingen der Mandel-Hotspot der Pfalz ist, wird in dem Buch vielfältig belegt. So gibt es Aufnahmen der Mandelallee entlang der Neubergstraße, Fotos von Baumveteranen in der Gimmeldinger Gemarkung und nahe des Hildenbrandecks, dazu kommt ein knorriger, mit Kunstharz präparierter und etwa 110 Jahre alter Mandelbaumstamm, der als Exponat mit einem Umfang von fast zwei Metern auf dem Gimmeldinger Mandellehrpfad bestaunt werden kann – auch wenn er aus Ruppertsberg stammt.

Ergänzt wird all das durch ein doppelseitiges Porträt der Gimmeldinger Süßmandel. „Der Ort Gimmeldingen, heute ein Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, ist aktuell nach eigener Aussage der Ort mit der höchsten Zahl von Mandelbäumen in Deutschland“, schreibt Eisenbarth. Weit über 4000 Bäume seien auf seiner Gemarkung verteilt, vor allem entlang der Zufahrtsstraßen.

Pfirsich und Mandel

Verwiesen wird auch darauf, dass das seit 1934 gefeierte Mandelblütenfest eine besondere Attraktion ist. Der Leser erfährt zudem, dass es sich bei der Gimmeldinger Süßmandel um eine Kreuzung aus Pfirsich und Mandel handelt. „Sie ist eine der ganz seltenen Pfirsichmandel-Sorten mit süßem, essbarem Kern. Sie stellt somit eine Besonderheit dar, denn sie vereint hohen Zierwert mit interessantem Nutzwert“, lobt Eisenbarth über den grünen Klee. Außerdem kommen ihre mittelgroßen, freundlich weiß-rosa-marmorierten Blüten in dieser trüben Corona-Zeit stimmungsaufhellend daher.

„Vermutlich ein Zufallssämling aus dem Raum Gimmeldingen/Pfalz“, nimmt der Autor an. Vor 26 Jahren machte der ortsansässige Winzer Gerhard Ohler auf die interessante Sorte, von der es noch mehrere ältere Bäume in der Gemarkung gibt, aufmerksam. Inzwischen wird die kernige Lokalsorte wieder vermehrt und auch im Handel angeboten.

Wie war das mit Kurfürst?

Ein zehn bis zwölf Meter hoher Mandelbaum bei Königsbach, der Hinweis auf die schon vor dem Jahr 1460 bestehende Mandelgasse in Neustadt und der Erlass einer „Ungeltordnung“ verweist, tauchen im Buch ebenfalls auf. Mit der Ordnung hatte Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz anno 1464 der Stadt Neustadt genehmigt, eine Steuer auf Mandeln und Nüsse erheben zu dürfen.

Zwei im Naturschutz und Obstbau aktive Gimmeldinger sollen das Buch bereits bestellt haben. Und falls Ortsvorsteherin Claudia Albrecht künftig noch ein schmuckes Geschenk für Jubilare oder Ehrengäste suchen sollte: Mehr Gimmeldingen als in diesem Buch war, wie gesagt, nie. Zumindest in Sachen Obstbäume.

