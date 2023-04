Wie geht es weiter mit der Kita-Landschaft in Lambrecht? Darum geht es am Donnerstag bei einem Gespräch zwischen Stadt und Landkreis Bad Dürkheim. Die Lage ist schwierig.

Die Stadt geht davon, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen im kommenden Kindergartenjahr noch weiter steigen wird. Schon jetzt ist eine Gruppe mit 18 Kindern ins Gemeinschaftshaus ausgelagert worden. Deshalb ist die Verwaltung seit zwei Jahren damit beschäftigt, einen Neubau für 50 Kinder zu planen. Pläne dazu sind bereits im vergangenen Jahr im Rat vorgestellt worden. Die Frage, die sich damals stellte: Können an dem Bau noch Kosten eingespart werden?

Die Architekten gingen daraufhin noch einmal an die Arbeit und stellten dann vergangene Woche im Bau- und Stadtsanierungsausschuss eine „abgespeckte“ Version vor. Sie verzichteten durch diverse Umplanungen auf die zunächst geplante dritte Ebene. Die Kosten sanken dadurch um 500.000 Euro auf 3,1 Millionen Euro. Diese Version sei – im Gegensatz zum ersten, größer dimensionierten Entwurf – mit dem Landesjugendamt und der Kreisverwaltung abgestimmt, verdeutlichte der Vertreter des beauftragten Büros im Ausschuss. Der Nachteil des zweiten Entwurfs: Der Bau sei nicht in dem Maße erweiterbar wie der zunächst geplante, so die Architekten. Beide Pläne sollen nun dem Stadtrat vorgelegt werden.

Kirche: Ziel eine Kooperation

Unterdessen hat sich die gesamte Lage in der Kinderbetreuung jedoch geändert. Denn der protestantische Pfarrer hat, einen Tag vor der Ausschusssitzung, bekannt gegeben, dass die Einrichtung seiner Kirche aufgrund eines fehlenden zweiten Fluchtwegs in ihrer Existenz gefährdet sei. Die Kita mit über 70 Plätzen könne auf längere Sicht nur dann bestehen, wenn die Stadt die Trägerschaft über das Gebäude übernehme.

Eine Kooperation zwischen Kirche und Stadt war schon vor einigen Jahren diskutiert worden, aber nicht zustande gekommen. Wunsch der Kirche war und ist, dass die derzeit fehlenden Kindergartenplätze durch eine Erweiterung des protestantischen Kindergartens geschaffen werden.

Doch wie ist überhaupt der Zustand des Gebäudes? Und reicht das Gelände, um für so viele Kinder auch Spielmöglichkeiten im Freien zu schaffen? Fragen wie diese will die Stadt nun mit der Kreisverwaltung besprechen. Und vor allem will sie wissen, welche Lösung vom Kreis finanziell unterstützt werden würde. Denn die Stadt ist darauf angewiesen, da sie ihren Haushalt schon jetzt nicht ausgleichen kann.