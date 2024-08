Nach 34 Jahren wird der Haßlocher Badepark geschlossen und abgerissen. An seiner Stelle errichtet der Holiday-Park-Betreiber Plopsa einen Neubau. Wie soll es vor diesem Hintergrund mit dem Förderverein Badepark weitergehen?

Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage: „Wird unser Verein noch gebraucht?“, heißt es in der Einladung zu einem „Vorbereitungstreffen“ am Dienstag, 20. August, 19.30 Uhr, in der Pizzeria Amalfi, Lachener Weg 23, bei dem dies besprochen werden soll. Die einen sagten „Nein“, weil ein privater Badbetreiber eher seine Gewinne priorisieren werde, als auf die Belange der Haßlocher Bürger einzugehen, und ein Verein nichts bewirken könne. „Ja“, sagten diejenigen, die auch in Zukunft das Erfordernis sehen, die Interessen der Haßlocher Bürger zu bündeln und anzusprechen.

Einige Aufgaben seien in der letzten Mitgliederversammlung des Fördervereins bereits genannt worden. So sei der Schwimmunterricht für die Schulen und Vereine während der Bauphase nicht sichergestellt (Busverbindung und Belegzeiten in benachbarten Hallen- und Freibädern), Schwimmkurse sollten aufrechterhalten und ausgebaut werden. Es stellten sich Fragen wie: Dürfen Haßlocher Bürger jederzeit mit dem preiswerten Ticket das ganze Bad nutzen oder nur Teile? Wenn der Verein weitergeführt werden solle, werde es an Aufgaben nicht mangeln.

Im Vorbereitungs-Treffen soll überlegt werden, wie Mitglieder gewonnen werden können, die bereit sind, Aufgaben zu übernehmen und dadurch die Weiterführung des Vereins mit anderem Namen und geänderter Satzung zu ermöglichen.