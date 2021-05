Als der Speyerbach am Vormittag des 19. April plötzlich rot-braun verfärbt war, erschraken viele Bürger. Eine Panne im Wasserwerk Ordenswald war der Auslöser. Was Stadtwerke und Naturschützer über Ursache und Folgen wissen.

Wie ist es zum Zwischenfall gekommen?

Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück ist am 19. April zwischen 10 und 10.30 Uhr eisen- und manganhaltiges Wasser aus dem Wasserwerk Ordenswald in den Speyerbach geflossen. Das Rohwasser wird im Wasserwerk in einer Tiefe von 180 Metern gewonnen und dann auf Filter geleitet. Dort bleiben die Eisen- und Manganpartikel hängen und das Rein- beziehungsweise Trinkwasser fließt weiter. Die Filter müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, erläutert Mück. Die Filter werden dabei mit Wasser gespült. Dieses Wasser wiederum landet im Absetzbecken. „Erst wenn sich die Partikel abgesetzt haben, wird Wasser in den Speyerbach geleitet“, so Mück. Der im Absetzbecken anfallende Schlamm wird in gewissen Abständen gepresst und entsorgt. Diese Arbeiten standen für den 19. April an. „Beim Umpumpen des Schlamms wurde ein Schieber geöffnet und die rot-braune Brühe kam in den Speyerbach“, so Mück.

Wie reagieren die Stadtwerke auf den Fehler?

Zum einen ist bei der Meldekette nachgebessert worden. Die Stadtwerke hatten zwar umgehend Gewässerzweckverband, Feuerwehr und Gewässerbehörde verständigt, nicht aber den Naturschutzbund Nabu. Dieser sei nun zusätzlich mit in die Meldekette aufgenommen worden, sagt Mück. Die Umweltschützer hatten sich am Tag nach dem Zwischenfall auch mit Fragen und Bedenken gemeldet. Der Nabu spielt am Speyerbach aufgrund seiner Projekte eine wichtige Rolle. „Das war uns so nicht bewusst“, räumt Mück offen ein. Zum anderen haben die Stadtwerke organisatorische Veränderungen bei den Arbeitsabläufen vorgenommen und bei der Technik nachgebessert. „Der Schieber geht jetzt automatisch zu, wenn das Wasser eingetrübt ist“, erläutert Mück. „Wir wollen ja, dass so etwas nicht wieder passieren kann.“ Außerdem stünden am Wasserwerk (Baujahr 1976) mittelfristig noch weitere Umbauarbeiten an.

Welche Folgen hat die Einleitung für den Speyerbach?

Mück hatte zwar am Tag des Unglücks betont, dass es sich beim Eintrag um „völlig unschädliche Naturprodukte“ handele, doch der Nabu hatte am Tag darauf durchaus vor Folgen für den Speyerbach gewarnt und daher Aufklärung gefordert. Darum hatte sich Mück bereits bemüht: „Wir wollen ja transparent sein.“ Er hat ein Ingenieurbüro mit einem Gutachten beauftragt. Das 25-seitige Dokument liegt nun vor, und Mück hat es auch dem Nabu zur Verfügung gestellt. Die Gutachter haben sich den gesamten Speyerbach bis Speyer angeschaut und dessen Zustand bewertet. Das Fazit der Studie: „Schädliche Auswirkungen auf den Speyerbach lassen sich ausschließen.“ So habe es zwei Tage nach dem Zwischenfall auf der gesamten Strecke nur an zwei kleinen Stellen von etwa fünf Quadratmetern Größe noch „sichtbare Ablagerungen“ gegeben – und die Stellen waren fast direkt nach der Einleitestelle zu finden. Ein paar Tage später hätten die Gutachter bei einer weiteren Begehung gar keine Ablagerungen mehr gefunden. Auch die Wasseranalyse habe gezeigt, dass die Werte im für ein Fließgewässer „optimalen Bereich“ liegen. Mück freut sich: „Gott sei Dank haben wir so ein Ergebnis, denn die Bilder am 19. April hatten uns zunächst schon schockiert.“

Und was sagt der Nabu zur Reaktion der Stadtwerke?

Wolfram Husemann, Vorsitzender der Neustadter Ortsgruppe, lobt die sehr „offene Kommunikation“ mit Holger Mück. Er habe wie versprochen alle Informationen geliefert. Und Husemann habe sich als gelernter Chemiker auch mit Anmerkungen und Hinweisen einbringen können. Aus seiner Berufserfahrung wisse er: Zwischenfälle könnten passieren. Wichtig sei dann aber: „Man muss sich Gedanken machen, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt.“ Diese Schritte hätten die Stadtwerke eingeleitet. Von daher sei er „sehr zufrieden“. Wichtig sei, dass im Gewässer kein Schaden entstanden ist.