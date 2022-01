Citymanagerin Susanne Schultz will mit einer Umfrage herausfinden, wie es den Einzelhändlern in der Neustadter Innenstadt geht. Schultz betont, dass sie auf viele Rückläufe und umfassende Angaben hoffe. Es gehe darum, auf dieser Basis „passende Strategien“ zu entwickeln, um die Händler „in der derzeitigen Krise unterstützen zu können“. Im Fragebogen, den die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) an die Einzelhändler verschickt hat, wird unter anderem erhoben, seit wann die Läden in Neustadt bestehen und ob es eine „Bleibeperspektive“ gibt. Außerdem wird analysiert, wie viele Ladeninhaber selbst Eigentümer der Immobilie und wie viele Mieter sind. Schultz will auch wissen, wie die Händler den Austausch untereinander und mit dem Immobilien-Eigentümer bewerten und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Die Ladenbetreiber werden zudem gebeten, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihr Geschäft zu beschreiben. Weitere Informationen zur Befragung gibt es bei Citymanagerin Schultz unter Telefon 06321 855-5003.