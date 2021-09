Hast du wenig Selbstvertrauen, siehst dich oft zurückgesetzt, verletzt, uninteressant? Ach, Mensch. Dein Denken über dich verdirbt so viel, kann sich aber ändern. Stell dir Lebensfreude vor: Freunde, Urlaub, feiner Wein, leckeres Essen, ein anregendes Buch. Dann wüsstest du: Ganze Schätze guter Gedanken und schöner Gefühle hast du.

Wie du deinen Wert findest – die Frage bohrt dennoch in dir. Du hast schon viel versucht, dich von außen anzureichern durch schicke Kleidung und duftendes Parfum, hast dir Schmuck an- oder ein schmückendes Auto zugelegt, aber dein Wertvollsein stellt sich einfach nicht ein. Auch hast du einige Freunde, kannst dich einfühlen, hältst dich für menschenfreundlich. Und doch siehst du dich klein, das Wünschen scheint dir ausgetrieben. Aber nun kann Heilung anfangen. Denn du hast jetzt deine Aufgabe und kannst was ändern. Du nimmst dich endlich mal ernst, machst ernst mit deinen Wünschen. Du lässt dein Begehren wachsen, dass etwas anders werden muss. Und dann tu den ersten wunderbaren Schritt, betritt das Neuland deiner selbst. Du findest deinen Wert in dir. Den „Glutkern Ich“, den fühlst du. Du gehörst hierhin, in diesen Augenblick, an diesen Ort und spürst ein Staunen, du zu sein.

Denke gut von dir

Du willst mit keinem anderen tauschen. Ja, vielleicht die Haarfarbe oder den Hüftumfang, aber du bist einzigartig gemacht. Du kommst einigermaßen mit dir klar; du weißt, was dir gut tut. Und was hast du nicht alles schon bestanden, um bis hierher zu kommen. So viel Enttäuschung und doch auch Gelingen, du kannst viel. Du kannst nützen. Du kannst dich des Lebens bedienen und hättest schon gern, dass das Leben auch was von dir hat. Also denke gut von dir. Du bist wer.

Manchmal steigerst du deine Selbstachtung, indem du verächtlich über andere denkst – mach das nicht, Mensch. Wenn du lernst, mit einem Hauch Liebe dich und andere zu beachten, hast du mehr davon. Du gibst Menschen Wert, spielst ihnen Chancen zu, redest gut für sie, das setzt Mehrwert in die Welt; darauf kannst du stolz sein. Was dir etwas bedeutet, entscheidest alleine du. So wichtig bist du. Und jetzt verabschiede das Grübeln für ein Weilchen.

Der Autor

Frank Schuster, protestantischer Pfarrer an der Martin-Luther-Kirche in Winzingen